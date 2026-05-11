رفع بخشی از مشکلات کشتارگاه شوشتر با ورود مدیران قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خندانی بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، نظارت بر سلامت عمومی و فرآیند کشتار دام، موضوع رفع نواقص کشتارگاه شهرستان از سال گذشته در دستور کار این دادگستری قرار گرفت.

رئیس دادگستری شوشتر با بیان اینکه در این خصوص جلسات و بازدیدهای متعددی انجام شده است، گفت: طبق بازدید اخیری که توسط فولادوند معاون دادستان و با همراهی رئیس اداره دامپزشکی و پیمانکار برگزار شده، هم اکنون بخشی از این نواقص مرتفع شده است اما در خصوص برخی مشکلات دیگر از جمله تامین گاز مورد نیاز جهت ارتقای سیستم کوره لاشه‌سوزی، دستورات لازم به ادارات مربوطه داده شد.

خندانی با تاکید بر نقش کشتارگاه‌های دام در حفظ سلامت غذایی مردم، گفت: توسعه کشتارگاه‌های صنعتی موجب جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز و فروش آن در کنار جاده‌ها و محل‌های غیر بهداشتی می‌شود که از طرف معاون دادستان در این خصوص پیشنهاداتی به رئیس دامپزشکی داده شد.

وی، حفظ سلامت مردم را از خطوط قرمز دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: نظارت بهداشتی بر مواد غذایی از جمله ضروری‌ترین نیازهای حوزه سلامت است که باید با همکاری ادارات مربوطه و خود مردم انجام شود.