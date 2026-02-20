به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تشدید کنترلها و ارتقای سطح نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه و فرآوری فرآوردههای خام دامی، عصر جمعه بازدید میدانی از کشتارگاه دام شهرستان پاوه با حضور معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه انجام شد.
در این بازدید، معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان بههمراه رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و امنیت غذایی، از بخشهای مختلف کشتارگاه بازدید کرده و نحوه اجرای دستورالعملهای بهداشتی، وضعیت بهسازی محیطی، فرآیند کشتار دام، شرایط نگهداری لاشهها و میزان رعایت الزامات فنی و بهداشتی را بهصورت میدانی و دقیق مورد بررسی قرار دادند.
مسئولان حاضر در جریان این نظارت، شاخصهای بهداشتی کشتارگاه را ارزیابی کرده و بر لزوم پایبندی کامل به ضوابط بهداشتی، رعایت استانداردهای ابلاغی و اجرای دقیق دستورالعملهای دامپزشکی در تمامی مراحل کشتار تأکید کردند.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید، ارتقای مستمر سطح نظارتها را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: سلامت فرآوردههای خام دامی نقش مستقیمی در حفظ سلامت عمومی جامعه دارد و هرگونه سهلانگاری در این حوزه میتواند پیامدهای جدی بهداشتی به دنبال داشته باشد.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای نظارتی و کارشناسی دامپزشکی تأکید کرد و افزود: نظارت مستمر، اصلاح نواقص احتمالی و ارتقای فرآیندهای بهداشتی در کشتارگاهها، از اولویتهای اصلی دامپزشکی استان است.
در پایان این بازدید، مقرر شد با استمرار بازدیدهای دورهای، تشدید نظارتهای میدانی و پیگیری دقیق مصوبات، زمینه ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، افزایش ایمنی غذایی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سلامت فرآوردههای خام دامی در شهرستان پاوه بیش از پیش فراهم شود.
