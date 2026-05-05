به گزارش خبرنگار مهر،زهرا اکبری سه شنبه شب در نشست هم‌اندیشی با مشاوران آموزش و پرورش با محوریت تقویت تاب‌آوری و امیدآفرینی در شرایط بحرانی با اشاره به اهمیت تداوم خدمات مشاوره‌ای در ایام خاص اظهار کرد: در روزهایی که به دلیل شرایط بحرانی، حضور فیزیکی در مدارس محدود شده بود، حفظ ارتباط مستمر با دانش‌آموزان از طریق بسترهای مجازی و تماس‌های تلفنی، نقشی کلیدی در کاهش اضطراب و تقویت امنیت روانی خانواده‌ها ایفا کرد. این رویکرد هوشمندانه مانع از گسست ارتباطی میان مشاور و دانش‌آموز شده و مدیریت استرس را در اولویت قرار داد.



مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تمجید از مشاوران در حضور میدانی افزود: علاوه بر ارتباطات غیرحضوری، شاهد حضور پررنگ و روحیه‌بخش مشاوران در تجمعات شبانه در میادین شهر بودیم.

وی گفت: ارائه مشاوره حضوری در میادین، نشان از مسئولیت‌پذیری بالای این قشر در ایجاد آرامش و تقویت تاب‌آوری جامعه در مواجهه با شرایط حساس کنونی دارد.



وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های «طرح نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) تصریح کرد: با بهره‌گیری از این طرح، امکان رصد و شناسایی دانش‌آموزانی که در معرض آسیب‌های ناشی از استرس و اضطراب هستند، فراهم شده است. مقایسه سطح سلامت روان دانش‌آموزان پیش و پس از بحران، به ما کمک می‌کند تا برنامه‌های حمایتی را دقیق‌تر و هدفمندتر تدوین کنیم.



اکبری بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای توانمندی‌های روانی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: تدوین برنامه‌های مشترک برای تقویت تاب‌آوری و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و تاب‌آوری‌محور برای خودِ مشاوران، از اولویت‌های اصلی ماست تا بتوانیم سطح آمادگی نظام آموزشی را در مقابله با هرگونه تنش اجتماعی ارتقا دهیم.



در پایان این نشست، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی از تلاش‌های مجدانه این متخصصان در مسیر امیدآفرینی و صیانت از آرامش روانی نسل جوان در شرایط بحرانی قدردانی کرد.

این نشست هم‌اندیشی با حضور جمعی از مشاوران آموزش و پرورش با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته در شرایط بحرانی اخیر و برنامه‌ریزی برای تقویت تاب‌آوری، ایجاد امید و کاهش استرس در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها برگزار شد.