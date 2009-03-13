تفرقه افکنی بین قومیتها برنامه استکبار برای سلطه بر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا ملکیان در آیین پایانی دومین سمینار تعامل اقوام، ادیان و مذاهب در مطبوعات با اشاره به هجمه هایی که از سوی استکبار برای سلطه بر فرهنگ کشورها صورت می گیرد، تصریح کرد: امروز در کنار زبان، فرهنگ، نژاد، ملیت، آداب و رسوم، سوابق تاریخی و موقعیت اقلیمی و جغرافیایی مهمترین موضوعی که موجب اجماع ملت ها می شود احساس مشترک، عدالت، ظلم ستیزی و حقانیت انسانها است.

وی دین را نکته اشتراک و وحدت تمام مذاهب در دنیا دانست و بیان داشت: در جامعه‌ای که دین و احکام آن جاری باشد مردم با حفظ عزت، کرامت، رفاه، وحدت و همبستگی در کنار هم بدون هیچ مشکلی زندگی خواهند کرد.

ملکیان انقلاب اسلامی و مقاومت 22 روزه حماس در غزه را نمونه بازر دین باوری و اتحاد مسلمانان برشمرد و گفت: اگر جامعه‌ای به دنبال و پیشرفت است باید حول محور دین به معنای واقعی کلمه حرکت کرده و عمل کند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: بحث تفرقه در بین قومیت ها و ممانعت از اتحاد و انسجام اسلامی کشور از برنامه ریزی های استکبار برای سلطه بر کشور است که تاکنون با تلاش و تعامل مردم و مسئولان این امر تحقق نیافته است.

وی با اشاره به برگزاری چنین سمینارهایی در تقویت بنیانهای وحدت اظهار داشت: رسانه‌ها باید به عنوان پیش قراولان این عرصه پیام حقانیت انقلاب اسلامی را که با وحدت و یکدلی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف اثبات شده به گوش جهانیان برسانند.