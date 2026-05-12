ترامپ بار دیگر خواستار بازداشت اوباما شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: اوباما خائن است او را بازداشت کنید.

رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در پاسخ به مطلب یکی از هواداران خود درباره تلاش اوباما برای بی اعتبار کردن ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی منتشر کرد.

پیشتر، رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به حمایت اوباما از معترضان در مینیاپولیس، خواستار بازداشت وی شده بود.

ترامپ پست عجیبی را بازنشر کرد که مدعی بود چین، ایران، ایتالیا، مریل لینچ، سیا، اف‌بی‌آی و دیگران همگی با اوباما همکاری کردند تا بایدن را به‌عنوان یک عروسک خیمه‌شب‌بازی منصوب کنند.

به عنوان بخشی از همان سیل شبانه پیام‌های عجیب، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین مطلبی از فردی دیگر را برجسته کرد که ادعا می‌کرد اوباما مدارک جعلی ساخته است. ترامپ پس از آن پیام جداگانه‌ای را بازنشر داد که در آخر آن آمده بود: همین حالا اوباما را بازداشت کنید.