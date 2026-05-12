اجرای پویش «وطنم» با تمرکز بر آموزش شهروندی در تجمعات شبانه مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «وطنم» با محوریت آموزش شهروندی و ارتقای آگاهی عمومی در تجمعات شبانه شهر مشهد آغاز شد.این طرح با مشارکت اداره کل و پنج سازمان تابعه حوزه محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد اجرا میشود و بر آموزش مسائل اولویتدار شهری در قالب برنامههای تعاملی و خانوادگی تمرکز دارد.
در قالب این پویش، محتوای آموزشی متناسب با گروههای سنی کودک، نوجوان و خانواده تولید و ارائه شده است.
شهروندان در ایستگاههای آموزشی با برنامههایی همانند آموزشهای مرتبط با مدیریت مصرف آب، بازیهای آموزشی، تمرین فرار از دود و نحوه استفاده از خاموشکننده آشنا میشوند.
همچنین آموزش اهمیت حفظ و توسعه پوشش گیاهی با استفاده از تنپوش «درخت من» و ارائه بستههای آشنایی با مشاغل مزاحم شهری از دیگر بخشهای این طرح به شمار میرود که با هدف ارتقای نظم و مسئولیتپذیری اجتماعی اجرا میشود.
نخستین ایستگاه پویش «وطنم» از چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه به مدت هفت روز، از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در تقاطع بلوار دانشجو و وکیلآباد برپا میشود و خدمات آموزشی و تفریحی را به شهروندان ارائه خواهد کرد.
