به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح سهشنبه در جریان بازدید از ایستگاه آتشنشانی اظهار کرد: در حال حاضر پنج ایستگاه آتشنشانی در شهرکرد فعال است که تاکنون پاسخگوی نیاز شهر بودهاند، اما با توجه به افزایش تراکم مجتمعهای مسکونی در خیابان اقبال و هسته مرکزی شهر، احداث ایستگاه ششم برای پوشش سریعتر حوادث و خدماترسانی بهتر ضروری بود.
وی افزود: محل احداث این ایستگاه بهگونهای انتخاب شده تا بتواند هسته مرکزی شهر را بهصورت کامل تحت پوشش قرار دهد و زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حوادث را کاهش دهد.
شهردار شهرکرد با اشاره به تفاوت این ایستگاه با سایر ایستگاههای شهر بیان کرد: تمامی استانداردهای لازم و بینالمللی در طراحی و ساخت این مجموعه رعایت شده و این ایستگاه از نظر فنی و کاربری تفاوت قابلتوجهی با ایستگاههای قدیمی دارد.
واحدیان ادامه داد: بخش آشیانه خودروهای عملیاتی، حوزه عملیات، فضای اداری و بخشهای پشتیبانی بهصورت کاملاً مستقل طراحی شدهاند تا فرآیند خدماترسانی با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به پیشبینی سالن ورزشی در این مجموعه تصریح کرد: فضایی برای آمادگی جسمانی نیروهای آتشنشانی در نظر گرفته شده تا نیروهای این ایستگاه و سایر ایستگاهها بتوانند در زمانهای مشخص از امکانات ورزشی استفاده کنند.
شهردار شهرکرد اضافه کرد: همچنین بخشی برای ارائه خدمات عمومی از جمله شارژ کپسولهای آتشنشانی و فضایی برای اسکان اساتید آموزشی و نیروهای مراجعهکننده در این مجموعه پیشبینی شده است.
واحدیان با بیان اینکه برخی ایستگاههای قدیمی شهرکرد صرفاً در قالب یک سوله فعالیت میکنند، گفت: برنامه شهرداری حرکت به سمت بهسازی و استانداردسازی تمامی ایستگاههای آتشنشانی شهر است.
وی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه آتشنشانی خاطرنشان کرد: این مشکل در بسیاری از شهرداریهای استان وجود داشت که با همکاری استانداری، سال گذشته ۱۹ نیروی جدید جذب و به مجموعه آتشنشانی شهرداری اضافه شدند.
شهردار شهرکرد افزود: همچنین سهمیه جذب ۱۵ نیروی جدید دیگر برای سال جاری در نظر گرفته شده و پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور، آزمون مربوطه برگزار خواهد شد تا بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران شود.
واحدیان درباره تجهیزات جدید آتشنشانی نیز گفت: یک دستگاه آتشنشانی سنگین وارداتی با اعتبار حدود ۲۲ میلیارد تومان و یک دستگاه نیمهسنگین با اعتبار بیش از هفت میلیارد تومان خریداری شده که بخشی از آن وارد ناوگان شده و بخشی دیگر آماده تحویل است.
وی ادامه داد: تجهیزات انفرادی مورد نیاز نیروهای آتشنشانی نیز خریداری و تأمین شده و در اختیار نیروهای جدید و قدیمی قرار گرفته است.
شهردار شهرکرد با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی بیان کرد: تجهیزات تخصصی مقابله با تهدیدات شیمیایی و CBRN نیز با اعتبار بالغ بر سه میلیارد تومان و با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خریداری شده و نیروهای آتشنشانی آموزشهای تخصصی لازم را در این زمینه فرا میگیرند.
