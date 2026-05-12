به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله محمدی، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در حاشیه مراسم ختم والده رئیس جمعیت هلال احمر در جمع خبرنگاران گفت: استفاده از داوطلبان آتشنشانی و بهرهگیری از نیروهای جدید، باعث شد در طول جنگ ۴۰ روزه هیچ کمبودی در عملیات امدادرسانی احساس نشود.
وی افزود: نیروهای آتشنشانی ۲۴ ساعته پای کار بودند و با تجهیزاتی که پیشبینی و تهیه شده بود، توانستیم خدمات امدادی را به بهترین شکل ارائه دهیم. خوشبختانه برخلاف جنگ ۱۲ روزه که نیاز به کمک نیرو از شهرهای دیگر داشتیم، این بار با نیروی داخلی و تازهوارد توانستیم شرایط را مدیریت کنیم.
محمدی تاکید کرد که حضور داوطلبان آتشنشانی، نقش مهمی در تقویت توان عملیاتی و ارائه خدمات به موقع به شهروندان داشته است و تمامی اقدامات با هماهنگی و برنامهریزی دقیق انجام شده است.
