سرهنگ مصطفی صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح برخورد با موتورسواران متخلف، فاقد مدارک، مزاحم و دارای پلاک مخدوش، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در سطح این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: این طرح روز گذشته با تمرکز بر بوستان‌های شهر مبارکه و توسط یگان امداد و یگان ضربت به مرحله اجرا درآمد که در نتیجه آن، ۲۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و قانون‌گریز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با تأکید بر تداوم برخورد با هنجارشکنان تصریح کرد: پلیس با هرگونه تخلف، جرم و رفتارهایی که موجب سلب آرامش و ایجاد نارضایتی شهروندان شود، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح برخورد با موتورسواران متخلف تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.