  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۱

۲۲ دستگاه موتورسیکلت در بوستان‌های مبارکه توقیف شد

۲۲ دستگاه موتورسیکلت در بوستان‌های مبارکه توقیف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی مبارکه گفت: در اجرای طرح برخورد با موتورسواران متخلف و مزاحم، ۲۲ دستگاه موتورسیکلت در بوستان‌های مبارکه توقیف شد و این طرح تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

سرهنگ مصطفی صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح برخورد با موتورسواران متخلف، فاقد مدارک، مزاحم و دارای پلاک مخدوش، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در سطح این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: این طرح روز گذشته با تمرکز بر بوستان‌های شهر مبارکه و توسط یگان امداد و یگان ضربت به مرحله اجرا درآمد که در نتیجه آن، ۲۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و قانون‌گریز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با تأکید بر تداوم برخورد با هنجارشکنان تصریح کرد: پلیس با هرگونه تخلف، جرم و رفتارهایی که موجب سلب آرامش و ایجاد نارضایتی شهروندان شود، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح برخورد با موتورسواران متخلف تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6827381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه