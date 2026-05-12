اعمال قانون ۴۱ هزار موتورسوار متخلف به خاطر نداشتن کلاه ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام جزئیات اعمال قانون برای موتورسواران متخلف در تهران، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، مأموران پلیس راهور با جدیت بیشتری با تخلفات موتورسیکلتسواران برخورد کردهاند که نتیجه آن اعمال قانون بر روی ۴۱ هزار راکب متخلف بوده است.
وی افزود: بیشترین تخلف ثبت شده، مربوط به نداشتن کلاه ایمنی است که متأسفانه بیش از ۳۲ هزار فقره از این تعداد به این تخلف اختصاص دارد. این آمار تکاندهنده، عمق بیتوجهی برخی موتورسواران به یکی از ابتداییترین و حیاتیترین الزامات ایمنی را نشان میدهد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سایر تخلفات رایج، عنوان کرد: تخلفاتی مانند حرکات نمایشی، عبور از پیادهرو، حرکت خلاف جهت، تردد در خطوط مخصوص اتوبوس و نداشتن مدارک قانونی نیز در ردههای بعدی قرار دارند.
وی بر عزم پلیس راهور برای برخورد قاطع با تمام تخلفات تأکید کرد و گفت: هدف اصلی ما، ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک و تأمین امنیت برای همه شهروندان، به ویژه موتورسواران است.
موسویپور در پایان از موتورسواران خواست تا با رعایت قوانین و استفاده از تجهیزات ایمنی، بهویژه کلاه ایمنی استاندارد، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند و همچنین اظهار داشت کلاه ایمنی، مهمترین سپر دفاعی شما در برابر حوادث ناگهانی است. نداشتن آن نهتنها جان خودتان را به خطر میاندازد، بلکه میتواند عواقب جبرانناپذیری برای خانواده شما به همراه داشته باشد. قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرید. سلامتی شما اولویت ماست.
