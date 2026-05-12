  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ازایجاد پردیس‌های استانی در همکاری باجهاددانشگاهی و اختصاص ۱۰۰ میلیاردتومان تسهیلات به شرکت‌های خلاق ودانش‌بنیان این مجموعه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، محمد نبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف و هیات همراه از پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی بازدید کرد.

ابراهیم نبیونی، معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد پارک گفت: از مجموع ۱۶۰ شرکت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، ۲۸شرکت خلاق، ۳۷ شرکت دانش بنیان و ۹۵ شرکت نیز در حوزه‌های دیگر در این مجموعه فعالیت دارند.

وی افزود: این پارک توانسته است با همکاری بخش خصوصی و دولتی، چندین اراضی در سطح استان‌ها داشته باشد. طبقه ششم ساختمان علم دانشگاه علم و فرهنگ که اکنون در آن حضور داریم، بخشی از این زیرساخت‌هاست. همچنین ۱۶۰۰ متر فضای اشتراکی، ساختمان سرای نوآوری صنایع خلاق در تقاطع فلسطین و انقلاب با زیربنای ۱۲۰۰ متر، دو ساختمان ۷۰۰ متری با همکاری دانشگاه، ساختمان شکرآبی با مشارکت بخش خصوصی، فضای مستقر در مصلای امام خمینی (ره) و ساختمان فرهاد در تقاطع ملاصدرا و کردستان با حدود ۱۴۰۰ متر فضا در اختیار شرکت‌های مستقر در پارک قرار گرفته است.

وی اظهارکرد: بیشترین فعالیت‌های پارک مربوط به حوزه‌های گردشگری، تفریحی، مالی، سرمایه‌گذاری، پزشکی و سلامت، خدمات بیمه آنلاین، بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن، صنایع دستی و گردشگری و خدمات آموزشی است.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری، شرکت‌هایی همانند سفرهای آنلاین، هفت‌هشتاد، سایت شب، آفاق سیر، خشایارمهر و عهد نو ایرانیان فعالیت دارند.

وی افزود: در حوزه مالی نیز با صندوق‌های مختلف از جمله صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانیان، توسعه الکترونیک دانش، فناوری ایمن شبکه زیرمجموعه بانک شهر، باران زیرمجموعه بانک تجارت و اینترکیش همکاری داریم.

به گفته نبیونی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پارک با همکاری هلدینگ‌ها و گروه‌های بزرگ انجام می‌شود. فناوران ایده‌پرداز سرزمین هنر، مجموعه فیلم‌ها، حصین، کاینو، آسان، کاروان، گروه آیتل و برخی شرکت‌های وابسته به مجموعه گلرنگ از جمله هلدینگ‌های فعال در پارک هستند.

نبیونی گفت: در حوزه پزشکی و سلامت آنلاین نیز شرکت‌هایی مانند دانشجویان، میان، عکسون، مدیوم و ایده‌های خلاق فعالیت می‌کنند. چهار شرکت فعال نیز در حوزه بیمه آنلاین شامل بیمه‌بازار، بیمه همپادکیان، بیمه دال و بیمه چابک در مجموعه پارک حضور دارند. هفت شرکت برتر دانش‌بنیان نیز در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در پارک مستقر هستند. شرکت‌هایی مانند نسل اندیشه سبزنما، دیرین‌دیرین، کارآفرین و تندیس پردیس دانش از مجموعه‌های شاخص حوزه انیمیشن این مجموعه به شمار می‌روند.

معاون فناوری پارک یادآورشد: طی ۲ سال گذشته تفاهم‌نامه مختلف با دو پارک آذربایجان شرقی و کردستان برای توسعه صنایع فرهنگی منعقد کرده‌ایم. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با جهاددانشگاهی و روسای پارک‌های علم‌وفناوری استان‌های مرکزی، زنجان، فارس و منطقه آزاد کیش پیرامون موضوع ایجاد پردیس امضا کرده‌ایم و تاکنون موفق شده‌ایم در استان زنجان، فارس و خراسان رضوی این پردیس‌ها را ایجاد کنیم.

به گفته وی، سال گذشته کارگروه تسهیل و رفع تولید استان در سال ۱۴۰۴ در پارک ایجاد شد و مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های مجموعه در نظر گفته‌ایم.

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در ادامه افزود: همچنین فعالیت‌های بین‌المللی در مجموعه پارک داشتیم و توانسته‌ایم با مجموعه شرکت‌های این مجموعه ارتباطی با کشورهای ترکیه، روسیه، صربستان برقرار کنیم. طی برقراری این ارتباط‌ها، سفیر کشور هند نیز از مجموعه این پارک بازدیدی به عمل آورد.

کد مطلب 6827399
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه