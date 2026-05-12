به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، محمد نبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف و هیات همراه از پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی بازدید کرد.
ابراهیم نبیونی، معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد پارک گفت: از مجموع ۱۶۰ شرکت پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، ۲۸شرکت خلاق، ۳۷ شرکت دانش بنیان و ۹۵ شرکت نیز در حوزههای دیگر در این مجموعه فعالیت دارند.
وی افزود: این پارک توانسته است با همکاری بخش خصوصی و دولتی، چندین اراضی در سطح استانها داشته باشد. طبقه ششم ساختمان علم دانشگاه علم و فرهنگ که اکنون در آن حضور داریم، بخشی از این زیرساختهاست. همچنین ۱۶۰۰ متر فضای اشتراکی، ساختمان سرای نوآوری صنایع خلاق در تقاطع فلسطین و انقلاب با زیربنای ۱۲۰۰ متر، دو ساختمان ۷۰۰ متری با همکاری دانشگاه، ساختمان شکرآبی با مشارکت بخش خصوصی، فضای مستقر در مصلای امام خمینی (ره) و ساختمان فرهاد در تقاطع ملاصدرا و کردستان با حدود ۱۴۰۰ متر فضا در اختیار شرکتهای مستقر در پارک قرار گرفته است.
وی اظهارکرد: بیشترین فعالیتهای پارک مربوط به حوزههای گردشگری، تفریحی، مالی، سرمایهگذاری، پزشکی و سلامت، خدمات بیمه آنلاین، بازیهای رایانهای و انیمیشن، صنایع دستی و گردشگری و خدمات آموزشی است.
وی ادامه داد: در حوزه گردشگری، شرکتهایی همانند سفرهای آنلاین، هفتهشتاد، سایت شب، آفاق سیر، خشایارمهر و عهد نو ایرانیان فعالیت دارند.
وی افزود: در حوزه مالی نیز با صندوقهای مختلف از جمله صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانیان، توسعه الکترونیک دانش، فناوری ایمن شبکه زیرمجموعه بانک شهر، باران زیرمجموعه بانک تجارت و اینترکیش همکاری داریم.
به گفته نبیونی، بخش عمدهای از فعالیتهای پارک با همکاری هلدینگها و گروههای بزرگ انجام میشود. فناوران ایدهپرداز سرزمین هنر، مجموعه فیلمها، حصین، کاینو، آسان، کاروان، گروه آیتل و برخی شرکتهای وابسته به مجموعه گلرنگ از جمله هلدینگهای فعال در پارک هستند.
نبیونی گفت: در حوزه پزشکی و سلامت آنلاین نیز شرکتهایی مانند دانشجویان، میان، عکسون، مدیوم و ایدههای خلاق فعالیت میکنند. چهار شرکت فعال نیز در حوزه بیمه آنلاین شامل بیمهبازار، بیمه همپادکیان، بیمه دال و بیمه چابک در مجموعه پارک حضور دارند. هفت شرکت برتر دانشبنیان نیز در حوزه بازیهای رایانهای در پارک مستقر هستند. شرکتهایی مانند نسل اندیشه سبزنما، دیریندیرین، کارآفرین و تندیس پردیس دانش از مجموعههای شاخص حوزه انیمیشن این مجموعه به شمار میروند.
معاون فناوری پارک یادآورشد: طی ۲ سال گذشته تفاهمنامه مختلف با دو پارک آذربایجان شرقی و کردستان برای توسعه صنایع فرهنگی منعقد کردهایم. همچنین تفاهمنامههایی با جهاددانشگاهی و روسای پارکهای علموفناوری استانهای مرکزی، زنجان، فارس و منطقه آزاد کیش پیرامون موضوع ایجاد پردیس امضا کردهایم و تاکنون موفق شدهایم در استان زنجان، فارس و خراسان رضوی این پردیسها را ایجاد کنیم.
به گفته وی، سال گذشته کارگروه تسهیل و رفع تولید استان در سال ۱۴۰۴ در پارک ایجاد شد و مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکتهای مجموعه در نظر گفتهایم.
معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی در ادامه افزود: همچنین فعالیتهای بینالمللی در مجموعه پارک داشتیم و توانستهایم با مجموعه شرکتهای این مجموعه ارتباطی با کشورهای ترکیه، روسیه، صربستان برقرار کنیم. طی برقراری این ارتباطها، سفیر کشور هند نیز از مجموعه این پارک بازدیدی به عمل آورد.
