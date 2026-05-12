۲۶ هزار تن انواع آبزیان از استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عباسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات اقدامات صورت گرفته، بر اهمیت نظارت‌های دامپزشکی در تسهیل و تضمین صادرات محصولات آبزی تأکید و اظهار کرد: در یک سال اخیر، استان بوشهر موفق به صادرات بیش از ۲۶ هزار تن محصولات آبزی به کشورهای مختلف شده است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر افزود: این میزان صادرات، که با رعایت کامل استانداردها و مقررات بهداشتی صورت گرفته، نمایانگر توانمندی صنعت آبزی‌پروری استان و تلاش بی‌وقفه کارشناسان دامپزشکی در خط مقدم کنترل کیفیت و سلامت این محصولات است.



عباسی در ارائه جزئیات بیشتری از این صادرات بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، مقدمات صادرات بیش از ۱۹ هزار تن میگو و بیش از هفت هزار و ۶۰۰ تن ماهی فراهم شده است.

وی گفت:این مهم پس از انجام بیش از ۱۳۴ هزار مورد آزمایش تخصصی در آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بیش از ۲۷ هزار مورد آزمایش در مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری‌های میگو، و همچنین دریافت گواهی بهداشتی بین‌المللی صورت گرفته است.



وی افزود: کشورهای مقصد این صادرات شامل روسیه، چین، لهستان، ارمنستان، بحرین، گرجستان، کویت، امارات و قطر بوده‌اند.



عباسی خاطرنشان کرد : این نظارت‌ها تمامی مراحل، از تولید در مزارع تا فرآوری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل را در بر گرفته تا اطمینان حاصل شود که محصولات صادراتی از بالاترین سطح کیفی و بهداشتی برخوردار بوده و با الزامات سخت‌گیرانه کشورهای مقصد مطابقت کامل دارند.



این مقام مسئول به وجود ۱۰ پست قرنطینه مرزی فعال در استان اشاره کرد و افزود: عملیات تریسینگ (رهگیری) فرآورده‌های خام دامی از مزرعه تا سفره، همراه با دریافت گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای، در راستای تضمین سلامت جامع آبزیان و زنجیره غذایی در حال انجام است.



رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر در خصوص رویکرد حمایتی و تسریع‌بخش این اداره کل تأکید کرد و گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل فرآیندهای صادراتی، کلیه خدمات صدور گواهی حمل صادراتی به صورت غیرحضوری، الکترونیکی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.