صادرات ۶۶۰۰ تن آبزیان استان بوشهر در نیمه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بازیار ظهر یکشنبه در نشست بررسی روند توسعه صادرات آبزیان محصولات مختلف از استان بوشهر اظهار داشت: نظارت مستمر را بر وضعیت صادرات انواع آبزیان در استان بوشهر داریم.

وی اضافه کرد: در راستای توسعه صادرات آبزیان استان بوشهر بر بیش از شش هزار تن انواع آبزیان شامل میگوی تازه و منجمد، ماهیان خوراکی، ماهیان غیر خوراکی، لابستر و سایر محصولات آبزی نظارتهای بهداشتی – قرنطینه ای لازم برای صادرات در شش ماهه اول سال انجام شد.



بازیار بیان کرد: در نیمه نخست امسال مجموعه دامپزشکی استان بر روند صادرات شش هزار ۶۳۲ تن انواع آبزی تازه و منجمد نظارت بهداشتی، قرنطینه‌ای داشته که شامل اقسام مختلف آبزیان نظیر میگوی تاز ه و منجمد، ماهیان خوراکی، ماهیان غیر خوراکی، لابستر و سایر محصولات آبزی بوده است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به صادرات محصولات آبزیان به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی خاطر نشان کرد: محصولات پس از نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم با صدور مجوزهای بین المللی به کشورهای آسیای جنوب شرقی، کشورهای اتحادیه اروپا ، حوزه خلیج فارس صادر شده‌اند.

بازیار به آزمایش های محصولات آبزیان در دامپزشکی استان بوشهر پرداخت و تصریح کرد: در شش ماه ابتدایی سال جاری تعداد ۳۵۰ مورد نمونه برداری و ۴۵ هزار و ۸۲ مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی انجام و در همین راستا نیز ۳۴۲ فقره گواهی بهداشتی بین المللی برای صادرات آبزیان صادر شد.