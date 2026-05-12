استقبال جوانان و بانوان لرستانی در اهدای خون؛ ۶۴ هزار واحد خون اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در سخنانی با اشاره به نامه اخیر سازمان انتقال خون ایران و ارزیابی عملکرد استان‌ها در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: مایه افتخار است که اعلام کنیم با همراهی و همدلی مردم ایثارگر استان لرستان، نه‌تنها توانستیم به‌تمامی تعهدات ابلاغی سازمان در سال گذشته عمل کنیم؛ بلکه در همه شاخص‌های حیاتی، عملکردی فراتر از سقف تعهدات (بیش از ۱۰۰ درصد) را به ثبت رساندیم.

استقبال خوب جوانان و بانوان لرستانی در اهدای خون

وی در تشریح آمارهای ارزیابی شده، بیان کرد: بر اساس جدول پایش عملکرد سازمان انتقال خون ایران تعهد استان لرستان برای کل اهدای خون در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۴ هزار و ۵۴۶ واحد بود؛ اما با استقبال بی‌نظیر مردم موفق به اخذ ۶۴ هزار و ۹۸۲ واحد خون شدیم که نشان‌دهنده تحقق ۱۰۰.۷ درصدی اهداف در این بخش است.

مدیرکل انتقال خون لرستان با ابراز خرسندی از مشارکت چشمگیر جوانان در امر اهدای خون، گفت: یکی از درخشان‌ترین نقاط قوت ما در سال گذشته، حضور پررنگ جوانان زیر ۳۵ سال بود درحالی‌که تعهد ما برای این قشر ۱۶ هزار و ۱۳۶ نفر تعیین شده بود، با یک رشد خیره‌کننده میزبان ۲۰ هزار و ۸۸۶ جوان اهداکننده بودیم که این رقم نشانگر تحقق ۱۲۹.۴ درصدی برنامه ابلاغی و تزریق خون تازه و جوان به رگ‌های شبکه خون‌رسانی است.

وی همچنین به مشارکت بالای بانوان اشاره کرد و افزود: بانوان لرستانی نیز همواره در کارهای انسان‌دوستانه پیش‌گام بوده‌اند. در شاخص اهدای بانوان، با ثبت پنج هزار و ۸۸۰ اهدای خون از تعهد پنج هزار و ۶۰۷ واحدی خود عبور کرده و به آمار ۱۰۴.۹ درصد تحقق برنامه دست یافتیم.

هیچ بیماری در لرستان دغدغه تأمین خون نداشته است

مدیرکل انتقال خون لرستان، رسالت اصلی انتقال خون را تأمین نیاز بیماران دانست و تأکید کرد: بالاترین افتخار ما در سال ۱۴۰۴ این بود که توانستیم ۱۰۰ درصد درخواست‌های خون بیمارستانی در سطح استان را به طور کامل پاسخگو باشیم؛ درحالی‌که میانگین کشوری در این شاخص ۹۳.۳ درصد بوده است. این یعنی هیچ بیماری در لرستان دغدغه تأمین خون نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: استان لرستان علاوه بر تأمین کامل نیازهای داخلی، به‌عنوان یک استان معین و پشتیبان در سطح کشور نیز خوش درخشید. ما در شاخص ارسال در شبکه ملی، با ارسال ۲۹ هزار و ۷۷۶ واحد خون به سایر نقاط کشور که نیازمند فرآورده‌های خونی بودند، تعهدات خود را به میزان ۱۰۱.۴ درصد محقق کردیم.

مدیرکل انتقال خون استان لرستان در پایان، ضمن قدردانی از پیام تشکر معاونت محترم اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، تصریح کرد: این موفقیت‌های ارزشمند و عبور از مرز تعهدات، جز با ایثار و از خودگذشتگی اهداکنندگان مستمر و بار اولی و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی و خالصانه پرسنل زحمت‌کش انتقال خون لرستان در سراسر استان به دست نمی‌آمد.

وی بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و باتکیه‌بر این نقاط قوت باقدرت تمام برای تحقق اهداف سال ۱۴۰۵ گام برخواهیم داشت.