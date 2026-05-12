به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اصغر حسینی‌شیروانی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز فرآیند ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات تعاونی‌ها برای حضور در بیست‌ویکمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر خبر داد و گفت: معرفی تعاونی‌های موفق، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ تعاون و توسعه مشارکت مردمی در اقتصاد کشور است.

وی اظهار کرد: انتخاب و معرفی تعاونی‌های برتر بر اساس شاخص‌ها و معیارهای دقیق، علاوه بر نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون، می‌تواند الگویی موفق از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردمی ارائه دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در تحقق شعار مشارکت مردم در تولید افزود: شناسایی و معرفی تعاونی‌های برتر در سطح استانی و ملی، گامی مؤثر در توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی و ترویج فرهنگ تعاون به شمار می‌رود.

حسینی‌شیروانی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام در این جشنواره ادامه داد: مدیران اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی می‌توانند از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات و ثبت مدارک تعاونی تحت مدیریت خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: تعاونی‌ها در این فرآیند باید مستندات مربوط به شاخص‌های کمی و کیفی از جمله اطلاعات آخرین مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده، تطبیق اساسنامه با قانون بخش تعاونی، اطلاعات اعضا، شاغلان، صورت‌های مالی، گزارش‌های حسابرسی و مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان را در سامانه بارگذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: بارگذاری صحیح و بموقع اطلاعات می تواند سهم استان ااز انتخاب تعاونیهای برتر ملی را ارتقا داده و بهنگام تقدیر از تعاونگران برتر ملی در کشور، تعاونیهای مازندران که بحق در برخی زمینه ها در سطح کشور و حتی خاورمیانه جزی الگوهای پیشرو و کم نظیرهستند، دارای نماینده ملی بوده و از این حیث نیز پرچم تعاونگران استان در اوج اقتدار و بالندگی باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: این فراخوان از سوی دبیرخانه بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر ابلاغ شده و امکان تکمیل مدارک و مستندات در سامانه جامع هوشمند تعاون تا ۱۵ خردادماه فراهم است.

حسینی‌شیروانی در پایان از تمامی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استان به‌ویژه تعاونی‌های فعال در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، کشاورزی، توزیعی و دانش‌بنیان دعوت کرد با تکمیل اطلاعات خود، حضوری فعال در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر داشته باشند.