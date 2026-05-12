  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

جزای نقدی برای قاچاقچی دام زنده در دلفان

جزای نقدی برای قاچاقچی دام زنده در دلفان

نورآباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۲۵ میلیارد و ۸۷۲ میلیون‌ریالی برای قاچاقچی دام زنده در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق ۹۸ دام زنده به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه باتوجه‌به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، ۱۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان دلفان از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6827468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه