به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، در نشستی با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اینکه به منظور مقابله جدی، قاطع و همه جانبه با پدیده شوم احتکار و گران فروشی قرارگاهی مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی برای رصد و پیگیری بازار تشکیل شد، اظهار کرد : گرانی های افسار گسیخته در روز های اخیر به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست .

وی با تاکید بر این که در جنگ ترکیبی و همه جانبه دشمن حمله به زیر ساخت های اقتصادی و در مجموع ایجاد گرانی و افزایش کالا به منظوره ایجاد جو نارضایتی از جمله مهم ترین اهداف مورد نظر دشمنان می باشد، افزود: نباید اجازه دهیم که برخی افراد زیاده خواه و سود جو برای کسب سود های باد آورده امنیت اقتصادی و روانی جامعه را تضعیف و موجبات آزردگی مردم را فراهم نماید.

رحیمی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های متولی و نظارتی فعال در حوزه اقتصادی از جمله تعزیرات حکومتی ، جهاد کشاورزی ، اصناف باید قاطعانه ماموریت های ذاتی خود را انجام دهند و هیچگونه اغماض و کوتاهی و تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست، گفت: باید با منشاء های اصلی شکل گیری گرانی برخورد شود و اجازه ندهیم هیچ کس از شرایط موجود با گران فروشی و احتکار کالا، امنیت کشورمان را مخدوش کند.

وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت ها و اعلام عمومی قیمت کالای اساسی از طریق رسانه ها می تواند مانع از سو استفاده فرصت طلبان برای افزایش بی ضابطه قیمت کالا شود، عنوان کرد: عرضه کالا از طریق فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و با سود تعیین شده می تواند در کنترل قیمت ها و ثبات بازار و دسترسی سریع و آسان و مطلوب مردم به کالای اساسی تاثیر گذار باشد.

رحیمی با تاکید به این که افزایش بی رویه قیمت ها در افزایش نرخ دیگر خدمات عمومی نیز تاثیر گذار است، گفت : باید با گرانی افسار گسیخته، احتکار ، امتناع از عرضه کالا و دیگر دلایل و عواملی که در افزایش بی رویه قیمت کالا تاثیر مخرب دارند با جدیت و قاطعانه برخورد شود .

وی با اشاره به اینکه از امروز اتاق رصد وضعیت عملیات مشترک پلیس و سازمان تعزیرات در مرکز و سراسر کشور فعال می شود، گفت : باید آثار تشکیل این قرارگاه در کنترل قیمت ها و مقابله با گران فروشی و احتکار کالا به صورت روزانه رصد، کنترل و بررسی شود.

رحیمی افزود: لازم است که با تلاش های صورت گرفته و با فعالیت این قرارگاه شاهد ثبات و آرامش محسوسی در معیشت مردم و همچنین در ثبات بازار باشیم.