تسریع در تشخیص و درمان سرطان ریه با فناوری جدید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد اکنون فناوری رباتیک می‌تواند به سرعت و با خیال راحت خوب را از بد تشخیص دهد.

دکتر «سباستین فرناندز-بوسی»، نویسنده اصلی و رئیس بخش تحقیقات و پزشک ریه و مراقبت‌های ویژه در کلینیک مایو در فلوریدا، گفت: «بقای سرطان ریه به شدت به تشخیص زودهنگام بستگی دارد. فناوری‌هایی که به ما امکان تشخیص و حتی درمان بیماری را زودتر -و با عوارض کمتر- می‌دهند، می‌توانند به بهبود بقا کمک کنند.»

همانطور که محققان توضیح دادند، سرطان‌های ریه معمولاً از یک گره کوچک شروع می‌شوند- یک گره کوچک که اغلب از طریق سی‌تی‌اسکن قفسه سینه مشاهده می‌شود. اما چگونه می‌توان گره‌های خطرناک‌تر و بدخیم‌تر را از گره‌های خوش‌خیم بسیار رایج‌تر جدا کرد؟ محققان دستگاه «برونکوسکوپی رباتیک با حسگر شکل» را توصیه می کنند، فناوری‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای استفاده تأیید شده است.

با این دستگاه، پزشکان می‌توانند به جای چندین بار ورود به ریه، هر تعداد نمونه مورد نیاز از بافت ریه را برای بیوپسی بردارند.

تیم تحقیق اعلام کرد که افزودن فناوری دیگری به نام سونوگرافی درون برونشی، به پزشکان این امکان را می‌دهد که سرطان‌های غدد سیستم ایمنی (غدد لنفاوی مدیاستن) را همزمان ارزیابی کنند.

در نهایت، افزودن تصویربرداری سه‌بعدی با فناوری پیشرفته به پزشکان این امکان را می‌دهد که بافت‌ها را با دقت بهبود یافته بیوپسی کنند.

این مطالعه جدید ۲۱۱۵ ضایعه ریوی را در ۱۹۰۴ بیمار در مراکز مایو در فلوریدا، آریزونا و مینه سوتا ارزیابی کرد.

این تیم گزارش داد که پس از به‌کارگیری فناوری جدید رباتیک، نسبت سرطان‌های ریه که در مراحل اولیه در کلینیک‌های مایو تشخیص داده می‌شوند، از ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به تقریباً ۶۹ درصد در اواسط سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

تعداد سرطان‌های ریه که فقط در مراحل بعدی (خطرناک‌تر) تشخیص داده می‌شوند، از ۵۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

این تیم تحقیق خاطرنشان کرد که بسیاری از بیماران نیز همزمان با ارزیابی و مرحله‌بندی ندول‌هایشان، تحت درمان قرار می‌گیرند.

از آنجائیکه برونکوسکوپی رباتیک اغلب با درمان‌هایی مانند «تخریب میدان الکتریکی پالسی» ترکیب می‌شود، رشد مشکوک را در بیمارانی که واجد شرایط جراحی یا پرتودرمانی نیستند، از بین می‌برد.

به گفته محققان، میزان بقای پنج ساله برای بیمارانی که تومورهای کوچکی دارند که هنوز گسترش نیافته‌اند، ۶۷ درصد است، در حالی که این میزان برای افرادی که تومورهایشان متاستاز داده است، تنها ۱۲ درصد است.