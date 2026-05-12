به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جانفدا برای ایران» که با هدف ثبتنام از داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راهاندازی شده، از مرز ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرد.
بر اساس اعلام وبسایت «جانفدا» تا لحظه انتشار خبر، تعداد ۳۱ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۵۲ نفر با ثبتنام در این پویش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کردهاند.
داوطلبان میتوانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وبسایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگیشان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.
راهاندازی این پویش در پی افزایش گفتگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکههای اجتماعی و رسانههای مختلف بازتاب یافته است.
نظر شما