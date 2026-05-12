  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

لشکر «جان‌فدا برای ایران» از ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت

لشکر «جان‌فدا برای ایران» از ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت

تاکنون بیش از ۳۱ میلیون و ۵۰۴ هزار نفر از هموطنان با ثبت‌نام در پویش ملی «جان‌فدا» آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی اعلام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جان‌فدا برای ایران» که با هدف ثبت‌نام از داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راه‌اندازی شده، از مرز ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرد.

بر اساس اعلام وب‌سایت «جان‌فدا» تا لحظه انتشار خبر، تعداد ۳۱ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۵۲ نفر با ثبت‌نام در این پویش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کرده‌اند.

داوطلبان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وب‌سایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگی‌شان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.

راه‌اندازی این پویش در پی افزایش گفتگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف بازتاب یافته است.

کد مطلب 6827583
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      2 2
      پاسخ
      قبول ولی این لشگر قراره چجوری عمل کنه؟ ، تا الان که جنگ هوایی بوده نه زمینی .
      • منتظر IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
        0 0
        به نام خدا،هر کاری یه شروعی داره،به مرور سازماندهی می شن،خیلی ساده هست این مطلب،بالاخره یه روزی زمینی هم می شه،دشمنی اسرائیل روز به روز در حال شدید تر شدن هست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه