خطر دود سیگار الکترونیکی برای کودکان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان با بررسی بیش از ۹۲۰۰۰ گزارش مرکز کنترل مسمومیت ایالات متحده در مورد "قرار گرفتن در معرض نیکوتین" در کودکان زیر۶ سال، دریافتند که قرار گرفتن در معرض سیگار و سایر محصولات دخانی سنتی بین سالهای۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، ۴۳ درصد کاهش یافته است.
در همین زمان، به گفته تیمی از دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، قرار گرفتن در معرض خطرناک ویپها ۲۴۳ درصد افزایش یافته است.
محققان خاطرنشان کردند که کودکان خردسالی که مایع درون یک محصول ویپینگ را می بلعند، نسبت به کسانی که خود ویپ را استعمال می کنند، با خطرات سلامتی بسیار بالاتری روبرو هستند.
«پری روزن»، نویسنده اصلی مطالعه در کالج پزشکی استئوپاتیک موسسه فناوری نیویورک، توضیح داد: «این افزایش قابل توجه در بلعیدن این مواد توسط کودکان به ما میگوید که خطر تغییر کرده است: دیگر فقط این نیست که یک کودک نوپا چیزی را که روی زمین پیدا کرده است، ببلعد. بسیاری از موارد اخیر شامل کودکانی است که پس از دسترسی به دستگاههای سیگار الکترونیکی، به طور فعال از آنها استفاده میکنند.»
افزایش مسمومیتهای نیکوتین مرتبط با ویپها، به رغم تلاشها برای محافظت از کودکان، همچنان ادامه دارد.
کودکان شاهد استفاده بزرگسالان از ویپ هستند و به عنوان کودک، میخواهند از آنها تقلید کنند.
روزن گفت: «بستهبندی مقاوم در برابر کودک ممکن است مانع از بلعیدن نیکوتین مایع توسط کودک نوپا شود، اما هیچ کاری برای جلوگیری از کپی کردن آنچه یک بزرگسال انجام میدهد توسط کودک انجام نمیدهد.»
به گفته محققان، دستگاههای ویپ برای کودکان خردسال بسیار جذابتر از سیگار هستند: آنها نیازی به روشن کردن ندارند و اغلب در رنگهای روشنی عرضه میشوند که آنها را شبیه اسباببازی میکند.
