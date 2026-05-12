به گزارش خبرنگار مهر امروز (سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) عباس علیآبادی، وزیر نیرو در نشست خبری ویژه بزرگداشت روز روابط عمومی با شعار «پیشگامان ارتباطات، معماران اعتماد، راویان بیروایت» که با حضور الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، و کامبیزناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به میزبانی این شرکت برگزار گردید از برنامههای تشویقی برای مشترکان خوشمصرف و اقدامات تنبیهی قاطع، از جمله کاهش آمپر و برخورد بدون اغماض با استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، در تابستان پیش رو خبر داد.
عباس علیآبادی در نشست خبری امروز با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان»، اظهار داشت: پیروز این میدان ملتی است که عملکرد بهتر، استقامت بیشتر و مسئولیتپذیری بالاتری دارد.
وی با بیان اینکه حل ناترازی شبکه تنها از مسیر ساخت نیروگاههای جدید عبور نمیکند، استراتژی اصلی وزارت نیرو را تشریح کرد و گفت: برنامه من این نیست که فقط ناترازی را رفع کنم. ملاک موفقیت ما فرهنگسازی و نهادینه کردن صرفهجویی و اصلاح مصرف است، چرا که نقطه ضعف ما در بدمصرفی و پرمصرفی است.
وزیر نیرو از برنامههای عملیاتی این وزارتخانه برای مدیریت مصرف در دوره اوج بار پرده برداشت و افزود: با کاهش فشار آب و کاهش آمپر برای پرمصرفها محدودیت ایجاد میکنیم. برنامه ما این است که امسال فقط بدمصرفها را تنبیه کنیم و برای خوشمصرفها مشوق بگذاریم.
وی همچنین با لحنی قاطع به استفادهکنندگان غیرمجاز از برق هشدار داد: دزدان و استفادهکنندگان برق غیرمجاز، که مثلاً با برق خانگی به سراغ ماینینگ میروند، بدانند که به سراغشان میآییم و به آنها رحم نخواهیم کرد.
علیآبادی ضمن اشاره به توانمندیهای داخلی در ساخت تجهیزات تحریمی و ثبت رکورد جهانی در ساخت سهماهه نیروگاه نکا، از مردم درخواست همکاری کرد: هموطنان نیاز است در دو ماه اوج مصرف، آن هم فقط در ساعات اوج، مصرف خود را مدیریت و بهینه کنند تا ما بتوانیم برق را به واحدهای تولیدی که اقتصاد به آن گره خورده برسانیم.
وی ابراز اطمینان کرد که دستکم ۳۰ میلیون از ۳۲ میلیون مشترک، وزارت نیرو را در این پویش ملی همراهی خواهند کرد.
وزیر نیرو در پایان صحبتهای خود وضعیت بارشها را در کل کشور یکسان ندانست و بر لزوم تداوم مدیریت منابع آبی تاکید کرد.
در حاشیه این نشست، از کتاب «تجربهنگاری روابطعمومیهای صنعت آب و برق در جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)» و خودروهای برقی امداد ویژه این صنعت رونمایی شد.
نظر شما