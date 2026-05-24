وزیر نیرو: ۳۰۰ دشت کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نشست عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۳ خرداد با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، معاونین و مدیران ارشد صنعت آب و برق و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل وزارت نیرو برگزار شد.
وزیر نیرو در این نشست با اشاره به شرایط منابع آبی کشور در ششمین سال متوالی خشکسالی اظهار کرد: چالش آب در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در دو حوزه الگوی مصرف و اقتصاد آب خود را نشان میدهد. البته مسئله آب در کشور صرفاً ناشی از خشکسالی نیست، بلکه بخشی از آن به ساختارهای اقتصادی و شیوه بهرهبرداری از منابع آبی بازمیگردد.
برنامه ریزی برای رفع ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور
وی افزود: باید به گونهای از منابع آب در بخشهای کشاورزی، شرب، خدمات و صنعت استفاده کرد که پایداری زیستبوم کشور حفظ شود. بر همین اساس در ماده ۳۷ و جدول شماره ۷ برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف شده است تا پایان برنامه، ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور کاهش یابد و تمامی برنامههای وزارت نیرو نیز در همین چارچوب طراحی و اجرا میشود.
علیآبادی با بیان اینکه مهمترین چالش بخش آب کشور اضافهبرداشت از منابع زیرزمینی است، تصریح کرد: فشار بیش از حد بر آبخوانها موجب بروز مشکلات متعددی شده است. در حال حاضر از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، بیش از ۴۰۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و حدود ۳۰۰ دشت نیز با پدیده فرونشست زمین مواجه است.
وزیر نیرو ادامه داد: این مسئله بهویژه در مناطقی که آبخوانهای اصلی کشور در آنها قرار دارد از جمله استانهای اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، تهران و برخی دیگر از مناطق کشور، نمود بیشتری دارد و نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است.
وی تأکید کرد: اجرای برنامه کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی ناترازی آب، یکی از مهمترین ابزارهای کشور برای کنترل روند افت منابع زیرزمینی، حفاظت از آبخوانها و مهار فرونشست زمین محسوب میشود و وزارت نیرو با جدیت این برنامه را دنبال میکند.
وی در مورد وضعیت تامین آب تهران نیز گفت: تا امروز با خشکسالیهای پیدرپی، فقط در تهران بیش از ۳۷ درصد از نظر بارشها عقب هستیم، با وجود این تلاش میکنیم با همکاری و صرفهجویی مردم این تابستان را هم پشت سر بگذاریم.
علیآبادی ادامه داد: در سال گذشته با همه اقدامات، نزدیک به میزان آب یک سد، آب کمتر مصرف شد و این با همراهی مردم رقم خورد. پس با صرفهجویی مردم و همراهی دولت چهاردهم، اتفاقات مبارکی در زمینه مصرف و پایداری آب رقم میخورد.
وزیر نیرو از اجرایی شدن اقدامات بسیار اثرگذار در حوزه مدیریت و بهینهسازی مصرف آب و برق خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات از عرضه تجهیزات کاهنده مصرف تا تعویض کولرهای فرسوده و اجرای طرحهای نظارتی برای صرفهجویی و مدیریت مصرف را شامل میشود. با این حال در بحث چاههای کشاورزی که خمواره مورد تاکید نمایندگان بوده، موضوع کمبود برق نیست، بلکه مدیریت منابع آبی مطابق تکلیف قانونی است.
علیآبادی در خصوص بحث رادارها و تأثیر بر کمبارشیهای اخیر گفت: این موضوع از نظر علمی تأیید نشده است، اما در همین مورد چندین نشست و همایش در وزارت نیرو برگزار شده و صاحبنظران و پیشکسوتان آب و هواشناسی به بحث و تبادل نظر پرداختهاند.
وزیر نیرو با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق خاطرنشان کرد: افزوده شدن ۹ هزار مگاوات ظرفیت تولید در یک سال، اقدام بسیار بزرگی است. از طرفی منفی شدن روند مصرف نیز غیرقابل چشمپوشی است. همه این ها با اتحاد و همدلی قوی با پشتوانه توان و تخصص داخلی رقم خورده است.
قدردانی از مدیریت قطعی برق در کمتر از یک ساعت
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان بهخصوص شهدای وزارت نیرو و همچنین گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، از وزیر نیرو و معاونین برای رفع خسارات وارد شده در زمان جنگ رمضان تقدیر کرد و گفت: رفع قطعی برق در کمتر از یک ساعت، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
عسکری افزود: آمادگی مجلس برای کمک به وزارت نیرو در امور بودجه وجود دارد و تا به حال نیز اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین تشکیل جلسه برای پیگیری روند پیشبرد برنامههای توسعه هفتم در بدنه وزارت نیرو در دستور کار قرار گیرد. همچنین در این نشست مقرر شد تا وزارت نیرو مطالبات و پیشنهادات خود را جهت بررسی و اقدام به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
