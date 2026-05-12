افتتاح بخش زیارتی صحن حضرت زینب(س) حرم امام حسین(ع) در پاییز امسال 

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: با همکاری برادران عراقی و همت کارگران، استادکاران و مهندسان ایرانی و کمکهای خیران حرمساز، طرحهای توسعهای و بازسازی حرمها در شهرهای کربلا، نجف اشرف، کاظمین، سامرا، بلد و مسیب با وجود هجوم دشمن صهیونی - آمریکایی بدون وقفه ادامه دارد.
وی با اشاره به بازدید اخیر شیخ عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی آستان مقدس حسینی از مراحل پیشرفت طرح توسعه حرم مطهر سیدالشهدا(ع)، از برنامهریزی برای گشایش بخش زیارتی فاز نخست این طرح مزین بنام صحن حضرت زینب(س) همزمان با ایام میلاد عقیله بنیهاشم در مهرماه امسال خبر داد. وی افزود: صحن حضرت زینب(س) دارای دو بخش زیارتی و غیرزیارتی است که در محدوده بین خیابان باب القبله، خیابان شهدا و خیابان جمهوری قرار دارد.
نامجو با بیان اینکه استادکاران ایرانی هم اکنون در حال تکمیل نما و کاشیکاریهای این طرح هستند افزود: بخش زیارتی فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر سیدالشهدا (ع) شامل۴ شبستان مزین بنام شبستان حضرت علی اکبر (ع)، شبستان امام حسین (ع)، شبستان باب القبله و شبستان عقیله و حدود ۲۵۰ رواق (به عنوان مسیر سایهدار تردد زائران) در محیط داخلی و خارجی است.
قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه طراحی پروژه توسعه حرم مطهر بهگونهای است که از ساختمان فعلی بلندتر نباشد گفت: از ۴ شبستان در حال ساخت، یکی در طبقه همکف و سه شبستان دیگر زیر زمین است.
وی درباره جانمایی شبستانها گفت: شبستان حضرت علی اکبر (ع) در طبقه همکف و در روبروی خیمهگاه حسینی و به مساحت حدود ۲ هزارو ۸۰۰ مترمربع قرار دارد.
به گفته وی، شبستان عقیله به مساحت ۲ هزارمترمربع در شمال ساختمان مقام حضرت زینب (س)، شبستان امام حسین (ع) به مساحت ۴ هزارو ۸۰۰ مترمربع در جنوب ساختمان مقام و شبستان باب القبله به مساحت ۲ هزارو ۵۰۰ مترمربع در جنوب باب القبله حرم مطهر همگی در تراز زیر سطح در حال تکمیل است.
نامجو درباره ویژگیهای معماری صحن حضرت زینب (س) گفت: با توجه به احادیث بسیار درباره اهمیت این مکان مقدس و زیارت آن در مناسبتهای مختلف، تلاش زیادی صورت گرفت که در طراحی و معماری، عوامل معنوی در کنار مسائل فنی تلفیق شود به گونهای که سازهها ضمن ایجاد امکانت رفاهی برای زائران، معماری و نامگذاریها نیز تداعی کننده رشادتها و منزلت اصحاب امام بوده و هم نمادی از تعظیم شعائر الهی باشد.
وی با اشاره به بهرهگیری از اصول معماری ایرانی – اسلامی در اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) افزود: نمای عمومی با نقوشی از کاشیهای لعابدار و قوسهایی با هندسه معماری اسلامی تزئین شده است.
قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: در نماکاری صحن حضرت زینب (س) بیش از ۳۰ هزارمترمربع کاشیکاری و ۱۲ هزارمترمربع سنگکاری در حال اجراست.
وی افزود: از دیگر ویژگیهای معماری ایرانی – اسلامی صحن حضرت زینب (س)، ساخت ۱۳ سردر در ورودیهای اصلی شامل؛ سردر خیمهگاه، سردر ورودی شمالی و شرقی تل زینبیه، سردر موزه، سردر کتابخانه و سایر ورودیهای فرعی است که برای تزئین آنها از روشهای معرق، مقرنسکاری یا رسمی بندی استفاده میشود.
نامجو طرحهای درحال اجرا در عتبات را فرصت معنوی ارزشمند برای مشارکت در فیض توسعه حرمها و باقیات الصالحات ماندگار برشمرد و گفت: دوستدران اهل بیت علیهم السلام و ارادتمندان به رهبر شهید انقلاب میتوانند با مراجعه به بخش «پویش کاشی حرم» در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات به نشانی https://atabat.org/fa/forms/80 ،نام رهبر شهید یا عزیزان خود را برای حک در پشت کاشیهای حرم ثبت کنند.
وی افزود: در این طرح، به نیت تکریم مجاهدتها و ارادت آن رهبر شهید به حضرت سیدالشهدا علیهالسلام، کاشیهای در حال تولید برای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب عقیله بنیهاشم(س) به نیت قاعد شهید امت تولید و نام مبارک ایشان در پشت کاشیها به یادگار ثبت و ماندگار خواهد شد.
