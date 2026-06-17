آغاز پویش ملی هدیه یک کاشی از حرم امام حسین(ع) به رهبر شهید

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‌به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی‌پور با اشاره به نزدیکی ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و لزوم پاسداشت مقام شامخ ایشان در آمیختگی با ارادت به آستان آل‌الله، اظهار داشت: این طرح در راستای دستورالعمل‌های ابلاغی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و با هدف تبدیل فضای سوگواری به یک حرکت عملی و ماندگار طراحی شده است تا هر ایرانی بتواند سهمی در توسعه حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نام و یاد رهبر شهید داشته باشد.

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فرصتی برای مشارکت آحاد مردم

کریمی‌پور با تاکید بر اینکه مخاطب این طرح عموم مردم شریف ایران هستند، افزود: هیئات مذهبی، مساجد، موکب‌ها، دانشجویان، دانش‌آموزان و اصناف، کانون‌های اصلی این حرکت فرهنگی هستند. ما به‌دنبال آن هستیم تا زمینه مشارکت گسترده‌ای را فراهم کنیم که در آن ثواب معنوی تامین کاشی‌های حرم مطهر، به روح پرفتوح رهبر شهید هدیه شود.

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معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات درباره شیوه‌های ثبت‌نام در این پویش گفت: علاقه‌مندان به دو صورت می‌توانند در این اقدام ماندگار سهیم شوند؛ روش اول از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی ستاد به نشانی www.atabat.org و به صورت اینترنتی تعبیه شده است. در روش دوم، دفاتر استانی و شهرستانی، ایستگاه‌های معرفی طرح در اماکن عمومی و هیئات مذهبی آماده ثبت‌نام حضوری از خیرین و محبان اهل‌بیت (ع) هستند.

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اجرای منسجم در سراسر کشور

وی با بیان اینکه کلیه ستادهای استانی موظف به اجرای دقیق این شیوه‌نامه شده‌اند، خاطرنشان کرد: «این طرح در سه مرحله آماده‌سازی،«اجرای میدانی در مبادی اعزام کاروان‌ها و مساجد» و «جمع‌بندی و مستندسازی» اجرا می‌شود. تمامی اقلام تبلیغی با محتوای فاخر و متناسب با شأن ایام عزاداری طراحی شده تا پیام این حرکت معنوی به درستی به قلب‌های تپنده مردم عاشورایی منتقل شود.»



کریمی‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که این پویش علاوه بر توسعه فضای کالبدی آستان حسینی، به عنوان برگی زرین در پرونده ارادت ملت ایران به رهبر شهید و امام حسین (ع) به ثبت برسد.

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