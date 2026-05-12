به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی شجاعانه و ایثارگرانه، شاهین بابایی، پرستار بیمارستان امام خمینی اردبیل، جان فردی را که در دریاچه شهرک مغان دچار غرقشدگی شده بود، نجات داد. این حادثه که خارج از ساعات کاری و در شرایطی غیرمنتظره رخ داد، بار دیگر روحیه مسئولیتپذیری و تعهد حرفهای جامعه پرستاری را به نمایش گذاشت.
شاهین بابایی خارج از ساعات کاری، با فردی مواجه شد که بر اثر غرقشدگی در وضعیت بحرانی قرار داشت و بلافاصله عملیات احیای قلبی و تنفسی را آغاز کرد.
عملیات احیا بیش از نیم ساعت به طول انجامید و در نهایت با استقامت بابایی، علائم حیاتی فرد بازگشت. این اقدام ارزشمند، گواه روحیه ایثار و تعهد پرستاری که نشان داد مسئولیت یک پرستار فراتر از ساعات کاری است و تعهد به حفظ جان همنوع، اصلی جداییناپذیر از وجود اوست.
نظر شما