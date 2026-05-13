مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تاخیر در تسویه مطالبات داروخانه ها، منجر به بروز بحران نقدینگی در این موسسات شده است.

وی در توضیح تبعات تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها، توضیح داد: این تاخیرها باعث شده داروخانه ها در تامین داروی مورد نیاز بیماران دچار مشکل شوند و بخشی از کمبودهای حاضر بازار دارویی مربوط به همین نبود نقدینگی است.

بذرافشان تاکید کرد: عدم توجه به بحران نقدینگی داروخانه ها، در نهایت به اتمام ذخایر استراتژیک این موسسات منجر می شود که می تواند دسترسی بیماران به دارو و فرایند درمان آنان را با اختلال مواجه کند.

وی در ادامه یادآور شد: در ایام بحرانی جنگ تحمیلی سوم، با وجود مکاتبات و حتی تماس‌های تلفنی رئیس انجمن داروسازان ایران با شرکت‌های پخش دارو به ویژه شرکت‌های بزرگ و نیز برخی کارخانجات بزرگ دارویی که در رنکینگ فروش، در ردیف‌های بالا قرار دارند، برای استمهال و افزایش مدت تسویه فاکتورها؛ همراهی لازم با داروخانه ها از طرف شرکت های توزیع، بدون توجه به شرایط ویژه موجود، اتفاق نیافتاد و به واقع رویکردی سختگیرانه تر از شرایط عادی در تعاملات حرفه ای شرکت ها با داروخانه ها حاکم شد و عمده بار تاخیر پرداخت‌های مطالبات از سازمان هدفمندی و بیمه ها را داروخانه ها به تنهایی به دوش کشیدند و می‌کشند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: ما از اکثر شرکت‌های توزیع گلایه مندیم که در این شرایط حتی از بخشی از منافع اقتصادی و اهداف فروش و وصول خود برای خدمت رسانی بهتر به مردم چشم نپوشیدند و با تغییر رویه مثلا تسویه پای بار، کاهش شدید مدت تسویه فاکتورها نزدیک به نقدی، فروش سبدی، الزام به صدور چک پای بار، بلاک کردن داروخانه ها و عدم تحویل سهمیه دارویی به داروخانه‌ها علیرغم موجود بودن آن دارو در انبار شرکت، باعث شدند عملا داروخانه ها با وجود تاخیر بیمه ها، در شرایطی میانه میدان خدمت رسانی قرار بگیرند که در تامین دارو کاملا وابسته به نقدینگی خودشان باشند.

وی در ادامه به پیشنهاد انجمن داروسازان ایران برای برون رفت از بحران نقدینگی داروخانه ها، اشاره کرد و گفت: برای برون رفت از مشکلات این حوزه، انجمن داروسازان ایران پیشنهاد تشکیل «کمیته سیاستگذاری استمهال تسویه فاکتورهای دارویی» را به سازمان غذا و دارو داد که در صورت موافقت و تشکیل این کمیته، بخشی از بار فشار مالی ناشی از این تاخیرها از روی دوش داروخانه ها به عنوان آخرین حلقه زنجیره تامین دارو، برداشته و بین بخش های تولید و توزیع تقسیم می شود تا زنجیره تامین چابک تر و با کیفیت و کمیت بهتر بتواند به رسالت خود در نظام سلامت عمل کند.

بذرافشان در پایان گفت: یادآور می شوم در ایام جنگ، عمده خدمت و عرضه دارو توسط داروخانه های خصوصی بدون وقفه و شبانه‌ روز در ایام تعطیل و عید، با سهم بسیار بیشتری نسبت به داروخانه های غیر خصوصی و دولتی استمرار پیدا کرد و همکاران من در ۱۷۰۰۰ داروخانه خصوصی سراسر کشور متعهدانه مثل یک ستاد بحران، اجازه ندادند مشکلات موجود در زنجیره تامین، در جامعه نگرانی اجتماعی ایجاد کند و این صیانت از سلامت روانی جامعه، علاوه بر ارائه خدمات دارویی، واقعا مرهون اعتبار مالی است که داروخانه های خصوصی از هزینه شخصی خود تامین کرده اند.