قیمت عمده انواع میوه و سبزیجات در هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، صیفیجات و سبزیجات در سال جاری، در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام و قیمت عمده انواع محصولات این بازار از سوی میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران تا ۲۷ اردیبهشت ماه اعلام شد.
قیمتهای عمده اعلام شده با افزایش بین ۳۰ تا ۳۵ درصد به دلیل هزینههای حملونقل، اجارهبها و... در خردهفروشیهای سطح شهر نرخگذاری و به فروش میرسد.
بازار انواع میوه
رصد بازار میوه در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم به ۲۲۰، پرتقال ۹۵ تا ۱۴۸، پرتقال جنوب ۱۲۰ تا ۱۸۹، توت فرنگی ۱۸۰ تا ۴۰۰، چغاله بادام ۴۰۰ تا ۵۰۰، زردآلو ۴۰۰ تا ۵۸۰، سیب قرمز ۱۲۵ تا ۲۰۰، سیب زرد ۷۹ تا ۱۴۸، شلیل ۳۹۸، کیوی ۲۰۰ تا ۲۳۹، گوجه سبز ۲۸۰ تا ۶۰۰، گلابی جنگلی ۱۹۰ تا ۲۴۸ و هلو ۳۸۰ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلوگرم موز ۱۳۰ تا ۳۳۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در بازار میوههای آبدار نیز هر کیلوگرم هندوانه ۲۴ تا ۳۰، ملون ۶۹ تا ۸۹ و طالبی ۶۹ تا ۱۲۸ هزار تومان به فروش میرسد.
گفتنی است، نرخهای اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، سایر نرخها نیز درج شده است.
بازار سبزیجات
رصد بازار سبزیجات در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم بادمجان ۳۸ تا ۶۰، باقالی ۲۴ تا ۵۵، برگ مو ۱۸۹ تا ۲۸۰، خیار ۳۹ تا ۸۹، ذرت ۹۰، ریواس ۱۳۰، سیر تازه ۲۵۰ تا ۳۰۰، سیر خشک ۳۹۵ تا ۴۸۰، کاهو رسمی ۶۰، کاهو پیچ ۱۴۸، کدو مسما ۵۵ تا ۸۰، کلم بروکلی ۴۴ تا ۱۲۰، کلم ۲۱ تا ۴۹.۸۰۰، کمپوزه ۱۳۰، گل کلم ۳۵ تا ۴۵، گوجه فرنگی ۵۶ تا ۷۸.۸۰۰، نخود فرنگی ۷۵ تا ۱۳۸، لوبیا سبز ۸۰ تا ۱۴۸، لیمو ترش ۲۴۵ تا ۳۷۰، فلفل دلمه سبز ۴۷ تا ۸۰، فلفل رنگی ۵۵ تا ۲۵۰ و هویج ۲۷ تا ۴۳ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلوگرم ۴۷ تا ۷۰، پیاز سفید ۲۹ تا ۴۹ و پیاز زرد ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی میآید.
