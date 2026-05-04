قیمت انواع میوه و سبزی در بازار داخل+ جدول نرخ عمده

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، صیفی‌جات و سبزیجات در سال جاری، در هفته منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام و قیمت عمده انواع محصولات این بازار از سوی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران تا ۲۰ اردیبهشت ماه اعلام شد. قیمت‌های عمده اعلام شده با افزایش بین ۳۰ تا ۳۵ درصد به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره‌بها و... در خرده‌فروشی‌های سطح شهر نرخ‌گذاری و به فروش می‌رسد.

بازار انواع میوه

رصد بازار میوه در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم به ۲۲۰، پرتقال ۸۵ تا ۱۴۸، پرتقال جنوب ۱۸۹، توت فرنگی ۱۸۰ تا ۴۰۰، چغاله بادام ۴۰۰ تا ۵۰۰، سیب قرمز ۱۲۵ تا ۱۳۸، سیب زرد ۷۹ تا ۱۴۸، شلیل ۳۹۸، کیوی ۲۰۰ تا ۲۳۹، گوجه سبز ۲۸۰ تا ۵۸۰، گلابی جنگلی ۲۴۸، لیمو شیرین ۱۲۰ تا ۱۸۹ و نارنگی ۱۱۰ تا ۲۳۰ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلوگرم موز ۲۸۵ تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در بازار میوه‌های آبدار نیز هر کیلوگرم هندوانه ۲۴ تا ۳۰، ملون ۶۹ تا ۸۹ و طالبی ۶۵ تا ۱۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، نرخ‌های اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخ‌های دیگر نیز وجود دارد.

بازار سبزیجات

رصد بازار سبزیجات در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم بادمجان ۳۸ تا ۶۰، باقالی ۲۴ تا ۴۸، خیار ۳۹ تا ۸۹، ذرت ۹۰، ریواس ۱۳۰، سیر تازه ۳۰۰، سیر خشک ۴۸۰، کاهو ۵۷ تا ۶۷، کدو مسما ۵۵ تا ۸۰، کلم بروکلی ۴۴ تا ۱۲۰، کلم ۲۱ تا ۴۹.۸۰۰، گل کلم ۳۵ تا ۴۵، گوجه فرنگی ۵۵ تا ۷۰، نخود فرنگی ۷۵ تا ۱۳۹، لوبیا سبز ۸۰ تا ۱۰۰، لیمو ترش ۲۴۵ تا ۳۷۰، فلفل دلمه سبز ۴۷ تا ۸۰، فلفل رنگی ۵۵ تا ۲۵۰ و هویج ۲۷ تا ۴۰ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلوگرم ۴۷ تا ۷۰، پیاز سفید ۲۹ تا ۴۹ و پیاز زرد ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید.

