به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رصد بازار میوه، صیفیجات و سبزیجات در سال جاری، در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ انجام شد.
بازار میوه
رصد بازار میوه در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم پرتقال ۷۵ تا ۱۷۰، پرتقال تو سرخ ۷۳ تا ۱۵۸، توت فرنگی ۱۸۸ تا ۳۹۵، سیب قرمز ۱۳۵ تا ۱۵۹، سیب زرد ۱۳۵ تا ۱۸۵، کیوی ۱۳۵ تا ۱۹۸، لیمو شیرین ۱۴۰ تا ۲۰۳ و نارنگی ۸۰ تا ۱۶۷ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلوگرم موز ۲۸۹ تا ۳۹۸ هزار تومان به فروش میرسد.
در بازار میوههای آبدار نیز هر کیلوگرم هندوانه ۷۵ و ملون ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
گفتنی است، نرخهای اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخهای دیگر هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، پرتقال در بازار میوه از هر کیلو گرم ۷۵ هزار تومان (آبگیری) تا ۱۷۰ هزار تومان در حال عرضه است که شهروندان میتوانند این میوه را با نرخهای ۷۵، ۸۰، ۱۲۰، ۱۷۰ و… نیز خریداری کنند.
بازار سبزیجات
رصد بازار سبزیجات در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم بادمجان ۴۴ تا ۹۸، خیار ۸۸ تا ۸۹، سیر خشک ۲۶۵ تا ۳۵۰، کاهو رسمی ۴۵ تا ۵۹، کرفس ۴۰، کلم بروکلی ۱۲۰ تا ۱۸۰، کلم سفید ۲۴ تا ۳۵، گوجهفرنگی ۶۵ تا ۹۸، لیمو ترش ۲۵۰ تا ۳۹۸، فلفل دلمه سبز ۷۵ تا ۱۱۸ و هویج ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلوگرم ۵۶ تا ۸۰، پیاز سفید ۴۴ و پیاز زرد ۴۸ هزار تومان به فروش میرسد.
محمدرضا طلایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود، سیبزمینی با توزیع گسترده، روزانه بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تن به نرخ قبل هر کیلوگرم ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان کاهش مییابد که اینگونه نشده و بین ۵۶ در میادین تره بار و ۸۰ هزار تومان در میوه فروشیهای سطح شهر در حال فروش است.
