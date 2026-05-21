به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر محمودی با بیان اینکه میانگین عملکرد باغات زردآلو در شهرستان به ۱۴ تن در هر هکتار می‌رسد، افزود: سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ هکتار باغ زردآلو در شهرستان وجود داشت و میزان برداشت به ۱۹ هزار تن رسید، اما امسال به دلیل خشکسالی و کاهش دبی قنوات در چند سال گذشته و خاموشی تابستانه چاه‌های کشاورزی بخشی از سطح باغات کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۵ هزار تن زردآلو از باغات خاتم خبر داد و گفت: امسال هزار و ۱۰۰ هکتار از باغات شهرستان به این محصول اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جایگاه زردآلو در باغات شهرستان خاتم اظهار داشت: این محصول در ارقام خیاری، فلکه‌ای، کتابی، تخم‌گردی سلطنتی و شدو در شهرستان تولید می‌شود و بخش مهمی از تولیدات باغی منطقه را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، بر لزوم مدیریت بهینه مصرف آب، حمایت از باغداران و تقویت زیرساخت‌های باغی برای حفظ و ارتقای تولید این محصول تأکید کرد.