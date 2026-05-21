۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

۱۵ هزار تن زردآلو از باغات خاتم برداشت می‌شود

یزد - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۵ هزار تن زردآلو از باغات خاتم خبر داد و گفت: امسال هزار و ۱۰۰ هکتار از باغات شهرستان به این محصول اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر محمودی با بیان اینکه میانگین عملکرد باغات زردآلو در شهرستان به ۱۴ تن در هر هکتار می‌رسد، افزود: سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ هکتار باغ زردآلو در شهرستان وجود داشت و میزان برداشت به ۱۹ هزار تن رسید، اما امسال به دلیل خشکسالی و کاهش دبی قنوات در چند سال گذشته و خاموشی تابستانه چاه‌های کشاورزی بخشی از سطح باغات کاهش یافته است.

وی با اشاره به جایگاه زردآلو در باغات شهرستان خاتم اظهار داشت: این محصول در ارقام خیاری، فلکه‌ای، کتابی، تخم‌گردی سلطنتی و شدو در شهرستان تولید می‌شود و بخش مهمی از تولیدات باغی منطقه را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، بر لزوم مدیریت بهینه مصرف آب، حمایت از باغداران و تقویت زیرساخت‌های باغی برای حفظ و ارتقای تولید این محصول تأکید کرد.

