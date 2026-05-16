آغاز فاز جدید مقابله با تبلیغات غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی

پرهام جان فشان، مشاور وزیر و سرپرست نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به وضعیت نظارت بر فضای مجازی و فعالیت تورهای غیرمجاز گفت: در شرایط فعلی به دلیل محدودیت اینترنت جهانی، نظارت بر اینستاگرام شرایط متفاوتی دارد، اما در وضعیت عادی، نظارت بر فضای مجازی و به‌ویژه اینستاگرام بر عهده مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه نظارت بر فضای مجازی است.

وی افزود: پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و سایر شبکه‌های خارجی در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند، اما نظارت بر تورهای غیرمجاز که از طریق این بسترها تبلیغ می‌شوند، یکی از سیاست‌های اصلی وزارت گردشگری است.

جلسات مشترک با دادستانی تهران برای مقابله با تورهای غیرمجاز

جانفشان ادامه داد: با هماهنگی دادستان تهران و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، جلسات متعددی برای ساماندهی این وضعیت برگزار شد، چرا که منشأ عمده این تورهای غیرمجاز از تهران است و این جلسات با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، دادستانی تهران و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران به‌صورت کارشناسی برگزار شد و در آن‌ها فهرست صفحات اینستاگرامی فاقد مجوز رسمی از وزارت گردشگری بررسی شد.

شناسایی صفحات فاقد مجوز و تبلیغات خارج از ضوابط

سرپرست نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تصریح کرد: برخی از این صفحات به‌صورت آنارشیستی اقدام به تبلیغ تور می‌کنند و در مواردی نیز شاهد انتشار محتوای مغایر با شئونات و عفت عمومی بودیم و در دی و بهمن‌ماه سال گذشته جلساتی با حمایت دادستان تهران برگزار شد، اما با توجه به شرایط خاص کشور و اولویت‌های ناشی از فضای جنگی، روند برگزاری این جلسات موقتاً متوقف شد.

جانفشان تأکید کرد: مقابله با تورهای غیرمجاز و ساماندهی تبلیغات گردشگری در فضای مجازی از اولویت‌های اصلی وزارت گردشگری در سال ۱۴۰۵ خواهد بود و هر اندازه بتوانیم فعالیت آژانس‌ها و تورهای مجاز را در فضای مجازی گسترش دهیم، اعتماد و اطمینان مردم نسبت به قیمت‌ها و خدمات بیشتر خواهد شد و در نتیجه زمینه فعالیت تورهای غیرقانونی محدود می‌شود و برنامه‌ریزی شده است جلسات هماهنگی و نظارتی به‌صورت ماهانه در سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا کند تا نتایج آن برای مردم ملموس باشد.

تدوین بسته حمایتی برای تاسیسات گردشگری

مشاور وزیر و سرپرست نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین از تدوین بسته حمایتی دولت برای تاسیسات گردشگری خبر داد و گفت: این بسته در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی کارکنان شاغل در تاسیسات گردشگری در حال نهایی شدن است و جزئیات این بسته حمایتی ظرف هفته‌های آینده پس از نهایی شدن، به فعالان و تاسیسات گردشگری اعلام خواهد شد.