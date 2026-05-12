به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده ستاد عملیات کربلا در گفتگو با الجزیره گفت: در حال حاضر هیچ نیرو یا اردوگاه اسرائیلی در صحرای نجف وجود ندارد.

وی تایید کرد که نیرویی که در ماه مارس در صحرای نجف بوده اسرائیلی بوده و بیش از ۴۸ ساعت در آنجا نماندند.

روز گذشته شاکر ابو تراب التمیمی، نماینده فراکسیون بدر در پارلمان عراق گفت: پایگاه «آمریکایی-اسرائیلی» همچنان در غرب عراق دایر است و به نیروهای عراقی اجازه نزدیک شدن به این مرکز داده نمی‌شود. اطلاعاتی که دو ماه پیش درباره وجود این پایگاه در خاک عراق منتشر شد، صحت دارد و این مرکز کماکان پابرجاست و نیروهای امنیتی عراق حق نزدیکی به آن را ندارند.

التمیمی افزود: دولت در ابتدا از این موضوع بی‌اطلاع بود، اما بعدها از طریق دستگاه‌های امنیتی از وجود این پایگاه مشترک در صحرای غربی مطلع شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، سعد معن، رئیس واحد اطلاع‌رسانی امنیتی، اعلام کرد: در پی بازرسی‌های گسترده در صحرای کربلا و نجف، هیچ نیرو یا تجهیزات نظامی خارجی یافت نشده است.