۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۲۶

واکنش وزارت دفاع عراق به جنجال وجود پایگاه صهیونیستی در این کشور

وزارت دفاع عراق به اخبار جنجالی اخیر در خصوص وجود پایگاه مخفی رژیم صهیونیستی در مناطق بیابانی نجف واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع عراق اعلام کرد که بیابان نجف زیر رصد امنیتی و اطلاعاتی تمام نیروهای عراقی قرار دارد و تمام مناطق در چارچوب طرح نظامی و اطلاعاتی این کشور امن است.

این وزارت خانه وجود هر گونه تأسیسات نظامی ناشناس و یا فعالیت های نظامی در صحرای نجف واقع در مرکز عراق را رد کرده و بر پایبندی به حمایت از کشور تاکید کرد.

روز گذشته فرمانده ستاد عملیات کربلا در گفتگو با الجزیره گفت: در حال حاضر هیچ نیرو یا اردوگاه اسرائیلی در صحرای نجف وجود ندارد.

وی تایید کرد که نیرویی که مستقر در ماه مارس در صحرای نجف صهیونیستی بوده و بیش از ۴۸ ساعت در آنجا نماند.

پیشتر شاکر ابو تراب التمیمی، نماینده فراکسیون بدر در پارلمان عراق گفت: پایگاه «آمریکایی-اسرائیلی» همچنان در غرب عراق دایر است و به نیروهای عراقی اجازه نزدیک شدن به این مرکز داده نمی‌شود. اطلاعاتی که دو ماه پیش درباره وجود این پایگاه در خاک عراق منتشر شد، صحت دارد و این مرکز کماکان پابرجاست و نیروهای امنیتی عراق حق نزدیکی به آن را ندارند.

