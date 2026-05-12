به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادرودریانوردی، هشتاد و چهارمین اجلاس کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بینالمللی دریانوردی (MEPC 84) از ۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۷ آوریل تا ۱ می ۲۰۲۶) در مقر IMO در لندن با حضور نمایندگان ۱۳۹ کشور و بیش از ۵۰ نهاد مشورتی برگزار شد.
هیات جمهوری اسلامی ایران بهصورت ترکیبی، شامل حضور نماینده ثابت کشور نزد IMO و مشارکت مجازی نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی و مؤسسه ردهبندی ایرانیان، در این اجلاس حضور فعال داشت.
بر اساس این گزارش، با توجه به حساسیت موضوع انتشار گازهای گلخانهای در صنعت کشتیرانی، این موضوع ابتدا در اجلاس گروه کاری تخصصی ISWG-GHG21 از ۳۱ فروردین تا ۴ اردیبهشت و سپس در اجلاس MEPC 84 مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
از دیگر موضوعات مطرحشده در این اجلاس میتوان به ساماندهی و تهیه الزامات اجباری برای حملونقل دریایی گرانولهای پلاستیکی (Plastic Pellets)، تصویب بخشنامه مربوط به علامتگذاری تجهیزات ماهیگیری برای جلوگیری از رها شدن آنها در دریا بر اساس راهنمای سازمان FAO، الزام نفتکشهای حمل نفت خام به نصب دستگاههای فشار-خلأ (P-V Devices) جهت کنترل انتشار ترکیبات آلی فرار (VOC)، تصویب مناطق جدید کنترل انتشار آلایندههای نیتروژن و گوگرد (ECA) در اقیانوس اطلس و همچنین بررسی آثار اجرای معاهده تنوع زیستی دریایی در آبهای خارج از صلاحیت ملی سازمان ملل متحد (BBNJ) اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، بحثهای مربوط به اصلاحات ضمیمه ششم کنوانسیون MARPOL درباره تصویب مالیات بر کربن سوخت کشتیها، از مهمترین موضوعات این اجلاس بود و به یکی از محورهای اختلاف میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تبدیل شد.
جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با تصویب این مقررات اعلام کرد و در نهایت، به دلیل عدم اجماع جهانی، این موضوع به نتیجه نرسید و به اجلاسهای بعدی موکول شد.
تشریح مواضع ایران درباره پیشنویس قطعنامه سیاسی امارات
همچنین درباره پیشنویس قطعنامه سیاسی ارائهشده توسط امارات متحده عربی، نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد IMO با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و با ارائه اسناد راهبردی، به تبیین دقیق ریشههای بحران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان پرداخت.
پافشاری نماینده ایران بر مواضع اصولی، موجب عدم تحقق اجماع مورد ادعای طرف مقابل شد و کشورهایی همچون چین، هند، برزیل و روسیه نیز بر ضرورت حفظ بیطرفی سازمان بینالمللی دریانوردی تأکید کردند.
در پایان این اجلاس، نماینده جمهوری اسلامی ایران با ثبت بیانیهای رسمی در گزارش نهایی کمیته اعلام کرد که هیچ مصوبهای نمیتواند موضع حقوقی ایران را در خصوص آزادی ناوبری و مقابله با مداخلات غیرقانونی در ترافیک دریایی محدود سازد.
لازم به ذکر است، همچنین هیئت جمهوری اسلامی ایران در تمامی کارگروههای تخصصی اجلاس مشارکت فعال داشت و در مجموع، ۲۰ بیانیه اعلام مواضع کشور در جریان دو اجلاس یادشده قرائت شد.
