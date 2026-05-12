به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه هرگونه سهل‌انگاری و بی‌توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت از جان انسان‌ها که منجر به فوت، نقص عضو یا آسیب به نیروهای انسانی در بنادر شود، غیرقابل پذیرش است، گفت: همه ما از نظر اخلاقی نسبت به ایجاد محیطی امن و ایمن در بنادر کشور مسئول هستیم.

وی افزود: هرگونه آسیب جانی و جسمی به افراد فعال در بنادر که ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری باشد، یک خانواده و بخشی از جامعه را دچار آسیب جدی می‌کند؛ از این‌رو حساسیت و نظارت نسبت به ایمنی جان اشخاص در بنادر باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

شکیبی‌نسب با اشاره به شرایط سخت و پراسترس فعالیت در حوزه HSE، بیان کرد: استرس ذاتی و اضطراب‌زا بودن فعالیت‌های حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و حفظ آرامش و سلامت روان کارکنان فعال در این حوزه، امری ضروری به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی رکن اصلی پیشرفت، پایداری و حیات هر سازمان است، ادامه داد: حساسیت نسبت به حفظ جان افراد در بنادر، متوجه شرکت‌های فعال در این حوزه نیز می‌شود و یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی و تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های غیردولتی فعال در بنادر، میزان رعایت الزامات ایمنی و حساسیت آن‌ها نسبت به حفظ جان اشخاص است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های سهل‌انگار و غیرمسئول نسبت به جان افراد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی، پیشگیری بسیار مهم‌تر از اقدام پس از حادثه است، گفت: در تمامی بنادر شمالی و جنوبی کشور باید تیم‌های پیشگیری به‌صورت فعال عمل کنند؛ چراکه بررسی‌ها نشان داده است با وقوع یک حادثه، میزان ساعات خارج از سرویس شدن اسکله‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی به‌مراتب بیشتر از زمان اختصاص یافته به موضوعات ایمنی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه رعایت مسائل ایمنی و پیشگیری از بروز سوانح، تأثیر مستقیم و مثبتی بر سرعت و بهره‌وری عملیات دریایی و بندری دارد، اظهار کرد: صنعت دریایی و بندری یکی از صنایع پیچیده و حساس کشور محسوب می‌شود و رعایت الزامات مرتبط با محیط زیست دریایی و عملیات بندری در آن، بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد تجارت بین‌الملل از طریق بنادر و حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود، افزود: جریان انتقال انواع کالا در نهایت به بنادر ختم می‌شود، بنابراین عدم رعایت قوانین و استانداردهای زیست‌محیطی در این فرآیند می‌تواند منجر به ایجاد آلودگی‌های جبران‌ناپذیر در پهنه دریا شود؛ بستری زنده و پویا که حفاظت از آن ضروری است.

شکیبی‌نسب یکی از دلایل غفلت از مسائل زیست‌محیطی در دریا را خلأهای آموزشی و ضعف در فرهنگ‌سازی عنوان کرد و افزود: بندر ایمن، انتخاب نخست صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی است و یک بندر ناایمن قطعاً در دایره انتخاب صاحبان کالا قرار نخواهد گرفت؛ از این‌رو توسعه آموزش در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست، امری ضروری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: بنادر باید در حوزه رعایت مسائل ایمنی با یکدیگر رقابت داشته باشند چراکه یک بندر ایمن در سطح ملی و بین المللی می‌تواند تاثیرگذار باشد.