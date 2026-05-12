قهرمانی بروجرد در مسابقات کشتی ساحلی نوجوانان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات کشتی ساحلی نوجوانان استان که در مجموعه ورزشی شهید کردی خرم‌آباد برگزار شد، پس از تیم بروجرد تیم های چالانچولان و الیگودرز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رقابت‌ها که تیم هایی از الشتر، الیگودرز، بروجرد، دورود و چالانچولان حضور داشتند، نفرات اول و دوم هر وزن به ترتیب زیر مشخص شدند:

۶۰ کیلو حسین موسیوند از بروجرد اول

ایلیا اکبری از چالانچولان دوم

۷۰ کیلو امیررضا یوسفی از بروجرد اول

سام ملکی از الیگودرز دوم

۸۰ ابوالفضل پاپی از چالانچولان اول

پارسا زمانیان از الشتر دوم

۹۰ کیلو امیرحسین جدیدی الیگودرز اول

ماهان زند لشتی از چالانچولان دوم

این مسابقات باهمت مهدی میرزاییان مسئول کمیته کشتی‌های سنتی لرستان برگزار شد.