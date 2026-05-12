  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

قهرمانی بروجرد در مسابقات کشتی ساحلی نوجوانان لرستان

قهرمانی بروجرد در مسابقات کشتی ساحلی نوجوانان لرستان

خرم‌آباد - تیم کشتی ساحلی نوجوانان بروجرد قهرمان این مسابقات در لرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات کشتی ساحلی نوجوانان استان که در مجموعه ورزشی شهید کردی خرم‌آباد برگزار شد، پس از تیم بروجرد تیم های چالانچولان و الیگودرز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رقابت‌ها که تیم هایی از الشتر، الیگودرز، بروجرد، دورود و چالانچولان حضور داشتند، نفرات اول و دوم هر وزن به ترتیب زیر مشخص شدند:

۶۰ کیلو حسین موسیوند از بروجرد اول
ایلیا اکبری از چالانچولان دوم

۷۰ کیلو امیررضا یوسفی از بروجرد اول
سام ملکی از الیگودرز دوم

۸۰ ابوالفضل پاپی از چالانچولان اول
پارسا زمانیان از الشتر دوم

۹۰ کیلو امیرحسین جدیدی الیگودرز اول
ماهان زند لشتی از چالانچولان دوم

این مسابقات باهمت مهدی میرزاییان مسئول کمیته کشتی‌های سنتی لرستان برگزار شد.

کد مطلب 6827755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه