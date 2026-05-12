ماهیرود در مسیر تحول اقتصادی ایران و افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحمتی در نشست همکاری‌های اقتصادی و مرزی بین استان خراسان جنوبی و ولایت فراه افغانستان که در مرز ماهیرود برگزار شد، اظهار کرد: امروز نسبت به جلسات گذشته شاهد تغییر گفتمان و رویکرد در همکاری‌ها هستیم و فضای تعامل، جای گلایه‌ها و تنش‌های گذشته را گرفته است.

وی با بیان اینکه اراده جدی برای حل مسائل و مشکلات در دو طرف مرز شکل گرفته است، افزود: فضای این نشست، فضای همدلی، تشکر و امید به آینده بود که نشان‌دهنده عزم مسئولان برای توسعه همکاری‌ها است.

سرکنسول ایران در هرات با تأکید بر ظرفیت‌های مرز ماهیرود بیان کرد: این مرز و همچنین گذرگاه‌های مرزی دیگر باید به الگویی برای تمامی مرزهای مشترک ایران و افغانستان تبدیل شوند و این هدف دست‌یافتنی است.

مرحمتی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع توریسم درمانی اشاره کرد و گفت: اولویت جمهوری اسلامی ایران کمک به درمان و ارائه خدمات پزشکی به مردم افغانستان است و در این زمینه طرح مشترکی با همکاری مسئولان دو طرف تدوین خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری موضوع کشت فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افغانستان خبر داد و افزود: هیئت‌هایی از ایران برای اجرای طرح‌هایی از جمله کشت پنبه در افغانستان حضور یافته‌اند و اقدامات خوبی در این حوزه در حال انجام است.

سرکنسول ایران در هرات با اشاره به برخی پیشنهادها در حوزه دام و صنایع وابسته، بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی دو کشور تأکید کرد و گفت: زمینه‌های مناسبی برای ایجاد همکاری‌های مشترک اقتصادی وجود دارد.

مرحمتی همچنین موضوع ایجاد بازارچه مشترک مرزی را از دیگر برنامه‌های مهم عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی بازارچه مشترک می‌تواند زمینه حضور آسان مردم دو سوی مرز و رونق تجارت مرزنشینان را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح‌شده در این نشست از جمله بازارچه مشترک مرزی در جلسات آینده با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.