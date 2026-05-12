به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار استان با بیان اینکه مهمترین مطالبه مردم از کارگزاران نظام، ایجاد و ثبات امنیت در جامعه است، اظهار کرد: عملکرد مقتدرانه نیروهای قضایی، انتظامی، اجرایی و اطلاعاتی استان مازندران در جنگ رمضان و ایجاد امنیت برای بیش از ۲۱ میلیون نفر مسافر و همچنین جمعیت بومی ساکن در استان، اقدام بزرگی بوده که مرهون تلاش و مجاهدت تمامی متولیان است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مسئولان استانی باید به طور مستمر در جلسات مشترک حضور یافته و ضمن بررسی و طرح نمودن مسائل، با همفکری یکدیگر، مشکلات و موانع را مرتفع کنند؛ زیرا کوچکترین خلل در عملکرد هر کدام از ارکان استان، به کل مجموعه مدیریتی تعمیم می‌یابد.

پوریانی در خصوص برخورد قاطع قضایی با مجرمین حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی برخورد جدی و قانونی با مرتکبین جرایم بر هم زنندگان امنیت شهروندان است که در این راستا لازم است مسئولین اجرایی و انتظامی در صورت مشاهده تخلف، موارد را به مجموعه قضایی گزارش دهند تا فرصت جولان از کسانی که امنیت و آرامش مردم را خدشه دار می‌کنند، گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه مازندران، دارای اهمیت و شاخصه‌های مهم اجتماعی است، تاکید کرد: در ماه‌های اخیر، میزان قابل توجهی از سلاح‌های کشف شده در استان تعیین تکلیف شدند که موجب کاهش دسترسی مجرمان به سلاح و مهمات غیر مجاز و در نتیجه کاهش وقوع جرایم خشن و ارتقای امنیت اجتماعی بوده است.

تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک

علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی و ایجاد شناسنامه برای مجرمین خطرناک، حرفه‌ای و سابقه دار تصریح کرد: کنترل مجرمین، یعنی چگونه تعداد تعریف شده از این اشخاص را تحت نظارت مستمر جهت جلوگیری از وقوع جرایم جدید داشته باشیم.

در ادامه حاضرین در جلسه نیز نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند و در خصوص این موارد گفت‌وگو و تبادل نظر شد.