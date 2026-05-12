ثبت نام بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای آزمون های مدارس سمپاد و نمونه دولتی

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: مهلت ثبت نام متقاضیان برای آزمون های مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به پایان می رسد.
کریمیان خاطرنشان کرد: متقاضیانی که تاکنون امکان ثبت نام نداشتند و یا اینکه بعد از پیگیری اطلاعات اعلامی آنان توسط آموزش و پرورش اصلاح و به سازمان سنجش ارسال شده است می توانند تا پایان وقت فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای آزمون های مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی ثبت نام کرده اند.
علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: مهلت ثبت نام متقاضیان برای آزمون های مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به پایان می رسد.
کد مطلب 6827801
نظر شما