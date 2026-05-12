ثبت نام بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای آزمون های مدارس سمپاد و نمونه دولتی

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: مهلت ثبت نام متقاضیان برای آزمون های مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به پایان می رسد.



کریمیان خاطرنشان کرد: متقاضیانی که تاکنون امکان ثبت نام نداشتند و یا اینکه بعد از پیگیری اطلاعات اعلامی آنان توسط آموزش و پرورش اصلاح و به سازمان سنجش ارسال شده است می توانند تا پایان وقت فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.