به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشستی با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر، معاونین سیاسی وعمرانی فرماندار و شهرداران، اظهار کرد: دستیابی به منابع درآمدی پایدار، راهبرد کلیدی شهرداریها برای تضمین خدماترسانی و رسیدگی به امور در شرایط سخت اقتصادی به شمار میآید.
فرماندار دیلم با بیان اینکه تمرکز بر درآمد پایدار، شهرداریها را در برابر شرایط خاص بیمه کرده و مانع از بروز بحران در خدمات شهری میشود، تصریح کرد: شهرداران باید در مقطع فعلی، تمرکز خود را بر تکمیل پروژههای نیمهتمام معطوف کنند.
فرماندار دیلم برنامهریزی دقیق برای پرداخت بهموقع حقوق همه کارکنان، بهویژه حقوق پاکبانان و نیروهای خدمات شهرداری را در شرایط کنونی حائز اهمیت خواند و از شهرداران خواست با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال کنند.
کاظمی همچنین با اشاره به لزوم مدیریت منابع آبی، جداسازی آب شرب از آب مصرفی فضای سبز در شهرها را یک ضرورت دانست و خواستار بهینهسازی مصرف انرژی و کنترل مصرف آب و برق در ادارات، بهویژه شهرداریها شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر بررسی و فعالسازی طرح جامع مدیریت پسماند و تأمین آب فضای سبز از طریق راهکارهای جایگزین بهمنظور جلوگیری از استفاده از آب شرب تأکید کرد.
فرماندار دیلم با قدردانی از زحمات و تلاشهای شهرداران بندر دیلم و امامحسن در حوزه عمران شهری، خواستار استفاده حداکثری شهرداریها از تمامی ظرفیتهای موجود برای درآمدزایی و جذب سرمایهگذار شد.
بوشهر-فرماندار دیلم ایجاد درآمدهای پایدار را بهترین راهکار برای رفع مشکلات مالی شهرداریها در شرایط کنونی دانست و گفت: این راهبرد در اولویت برنامههای شهرداران بندر دیلم و امامحسن باشد.
