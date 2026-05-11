فرماندار گناوه: ایجاد درآمد پایدار در دستور کار شهرداری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری یکشنبه شب در نشستی با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان بوشهر در محل دفتر فرماندار افزود:

دستیابی به منابع درآمدی پایدار اولویت نخست و راهبرد کلیدی شهرداری‌ها برای تضمین خدمات‌رسانی و رسیدگی امور در شرایط سخت اقتصادی بشمار می آید که باید مورد توجه قرار گیرد.



فرماندار گناوه گفت: تمرکز بر درآمد پایدار، شهرداری‌ها را در برابر شرایط های خاص بیمه کرده و مانع از بروز بحران در خدمات شهری و نیازهای مالی شأن می‌شود.



️وی بر لزوم‌ پرهیز از تعریف و اجرای پروژه‌های جدید تاکید کرد و افزود: ادارات بخصوص شهرداری ها تمرکز خودرا بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام معطوف کنند.



فرماندار گناوه ادامه داد: برنامه‌ریزی دقیق برای پرداخت به‌ موقع حقوق همه کارکنان‌ ، به‌ویژه حقوق پاکبانان شهرداری در شرایط کنونی حایز اهمیت است.



️وی بیان داشت: جداسازی آب شرب از آب مصرفی فضای سبز در شهر توسط شهرداران بندرریگ و گناوه پیگیری شود.



نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه افزود: حوضچه تصفیه خانه فاضلاب شهر گناوه به علت رها شدن به یک آسیب زیست محیطی تبدیل شده که باید از این ظرفیت در حوزه کشاورزی استفاده بهینه شود.



️وی خاطرنشان کرد: اگر از این ظرفیت استفاده بهینه و درستی شود می‌توان منبع و بستر بسیار مناسبی برای بخش کشاورزی و تأمین کننده آبیاری فضای سبز شهر باشد.



وی از زحمات و تلاش شهرداران بندرریگ‌ و گناوه در حوزه کاری و عمران شهری قدردانی کرد.