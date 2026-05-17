به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه سهجانبه حفاظت از یوزپلنگآسیایی با حضور شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، میان معاونت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی، صندوق ملی محیطزیست و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به امضا رسید.
در این نشست بر ضرورت جلب مشارکت مردمی، توسعه اقدامات رسانهای و استفاده از ظرفیت رویدادهای بینالمللی از جمله جام جهانی فوتبال برای افزایش توجه افکار عمومی به حفاظت از یوزپلنگآسیایی و تنوع زیستی کشور تأکید شد.
شینا انصاری با اشاره به اینکه یوزپلنگ آسیایی به بخشی از هویت ملی ایرانیان تبدیل شده است، بر ضرورت اجرای برنامههای رسانهای ویژه برای حمایت از این گونه ارزشمند تأکید کرد.
همچنین در این جلسه اعلام شد زیرپرتال طرح ملی یوز از ماه آینده در سایت سازمان حفاظت محیطزیست راهاندازی میشود و اخبار و اطلاعات این پروژه در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
نظر شما