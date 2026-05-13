غلامرضا بلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم درباره تبدیل وضعیت اساتید غیردولتی، گفت: براساس مصوبه هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، با توجه به ماهیت حقوقی و نوع روابط استخدامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی که در قالب قرارداد یا حکم پیمانی است و در صورت نداشتن رابطه استخدامی خاص مانند هیئت‌امنایی بودن، طبعاً آن‌ها از قوانین کار و تأمین اجتماعی تبعیت می‌کنند؛ لذا الزامی برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی این مؤسسات وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه رابطه استخدامی رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی نیاز به ردیف استخدامی دارد و چنین ردیفی برای زیرنظام غیردولتی تعریف نمی‌شود، افزود: طبق این مصوبه که در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب هیئت مرکزی جذب وزارت علوم رسیده است، واحدهای دانشگاهی این زیرنظام بعضاً مطابق با آیین‌نامه خاص خود که حداقل‌های حقوق مصوب دولت در آن لحاظ شده است و یا از مقررات و قوانین کار پیروی می‌کنند و در هر دو حالت، اعضای هیئت علمی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده و تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی در این زیرنظام منتفی است.

قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی افزود: با این حال، این مصوبه مانعی برای طی کردن فرآیند ترفیع سالانه یا ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی در چارچوب مقررات آموزش عالی ایجاد نمی‌کند.

وی تأکید کرد: این تصمیم می‌تواند موجب چابک‌سازی بیشتر روند جذب و نگهداشت اعضای هیئت علمی در واحدهای آموزش عالی شود و از همه مهم‌تر، انتخاب رئیس مؤسسه یا دانشگاه را از بین اعضای هیئت علمی واحدهای این زیرنظام امکان‌پذیر سازد.

بلالی یادآور شد: اخیراً از طرف هیئت مرکزی جذب، شاهد اقدامات مثبتی در ارتباط با تغییر نگاه دولتی به این زیرنظام غیردولتی بوده‌ایم.