گرامیداشت شهدای قرآنی ناوشکن دنا در فرهنگسرای قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معنوی گرامیداشت مقام شامخ شهدای والامقام ناوشکن دنا، به‌ویژه شهدای قرآنی این حماسه دریایی، با حضور جمعی از بازماندگان و خانواده شهیدان سرافراز و مدیران حوزه فرهنگ در فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود.

این برنامه با هدف تکریم یاد و نام شهیدان این ناو برگزار خواهد شد و در آن از ملوانان قهرمان این ناوشکن نیز تجلیل می‌شود.

همچنین در بخشی از این مراسم، خاطرات و روایت‌هایی از شهدای قرآنی بازگو خواهد شد و از آلبوم «فاتحان دریا» رونمایی می‌شود. این مجموعه تصویری، شامل آثار تولیدی گروه همخوانی و تواشیح محمد رسول‌الله(ص) در خلیج فارس است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۴ به فرهنگسرای قرآن واقع در خیابان قزوین،نرسیده به میدان شمشیری،نبش خیابان شهیدکاظمی مراجعه کنند.