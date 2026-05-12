به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «خاک مقدس» در خیابان انقلاب شهر خرم‌آباد اجرا می‌شود.

این نمایش با همکاری اداره امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان و انجمن هنرهای نمایشی شهرستان سلسله و گروه تئاتر باران اجرا می‌شود.

تهیه‌کننده نمایش خیابانی «خاک مقدس»، «فیروز اکبری»، نویسنده آن «مبینا کشت‌کار» و کارگردان آن «مسلم صالحی» هستند.

این نمایش امشب (سه‌شنبه) ساعت ۲۲ در خیابان انقلاب و روبروی خیابان رازی اجرا می‌شود.

هم‌زمان گروه سرود «نغمه‌های آسمانی» به سرپرستی «طاهر مرادی» اجرا خواهد شد.