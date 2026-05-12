برگزاری نشست حقوقی فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ایران - عمان در سطوح مختلف درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست عباس باقرپور مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه و متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، با هیئت نمایندگی عمان در مسقط دیدار کرد.



در این نشست، آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی خود بر این تنگه به عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند.



هیئت نمایندگی ایران همچنین با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد.



علاوه بر این، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) آقای آرسنیو دومینگز که هم‌زمان در عمان حضور داشت، با هیئت ایرانی دیدار کرد که طی آن، مسائل فنی مربوطه مورد بحث قرار گرفت.