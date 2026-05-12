  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

برگزاری نشست حقوقی فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز

برگزاری نشست حقوقی فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز

نشست حقوقی فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز در عمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ایران - عمان در سطوح مختلف درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست عباس باقرپور مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه و متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، با هیئت نمایندگی عمان در مسقط دیدار کرد.

در این نشست، آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی خود بر این تنگه به عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند.

هیئت نمایندگی ایران همچنین با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد.

علاوه بر این، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) آقای آرسنیو دومینگز که هم‌زمان در عمان حضور داشت، با هیئت ایرانی دیدار کرد که طی آن، مسائل فنی مربوطه مورد بحث قرار گرفت.

کد مطلب 6827889
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه