آغاز به کار ستاد پشتیبانی از جنگ در شهرستان رشت 

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه آغاز به کار ستاد پشتیبانی از جنگ شهرستان رشت با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس و سال‌های بازسازی مناطق جنگ‌زده، اظهار کرد: مردم ایران همواره در شرایط سخت و بحرانی، با روحیه ایثار، همدلی و مشارکت در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و در بسیاری از عرصه‌ها، همین حضور مردمی گره‌گشای مشکلات و زمینه‌ساز عبور کشور از بحران‌ها بوده است.

فرماندار رشت افزود: در جریان جنگ رمضان نیز دشمن صهیونیستی و آمریکایی با هدف قرار دادن مناطق مسکونی، مراکز آموزشی، مجموعه‌های علمی و همچنین زیرساخت‌ها و امکانات مورد استفاده مردم، بار دیگر ماهیت ضدانسانی و جنایتکارانه خود را آشکار کرد و خساراتی را در برخی استان‌های کشور به وجود آورد که سند روشنی بر جنایت جنگی و دشمنی آنان با ملت ایران است.

وی تصریح کرد: با وجود این اقدامات، ملت ایران نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و فشارها، بیش از گذشته در کنار هم قرار می‌گیرند و با انسجام و همراهی، مسیر بازسازی و خدمت‌رسانی را دنبال می‌کنند.

فرماندار رشت با بیان اینکه استان گیلان به عنوان یکی از استان‌های معین در این حوزه تعیین شده است، خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این ستاد، ساماندهی ظرفیت‌های مردمی، خیرین، اصناف، شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف برای کمک‌رسانی و حمایت از مناطق آسیب‌دیده است تا این اقدامات به شکل منظم، هدفمند و هماهنگ دنبال شود.

ارتقای روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در دوران پس از جنگ

وی ادامه داد: همان‌گونه که پس از دوران دفاع مقدس، مردم در کنار نظام و حاکمیت برای بازسازی کشور حضور داشتند، امروز نیز این روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در جامعه وجود دارد و می‌تواند در خدمت‌رسانی و جبران آسیب‌ها اثرگذار باشد.

میرغضنفری همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی نیازها و ارتباط مستمر با مناطق هدف تأکید کرد و گفت: مقرر شد با هماهنگی مجموعه‌های مرتبط، نیازهای ضروری مناطق آسیب‌دیده به‌صورت دقیق احصا و اقدامات لازم بر اساس اولویت دنبال شود تا روند خدمت‌رسانی با سرعت و انسجام بیشتری انجام گیرد.

انسجام و تبیین اجرایی در مسیر بازسازی و خدمت رسانی

سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این نشست با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی از جنگ در شهرستان رشت گفت: این ستاد به منظور پشتیبانی و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ فعالیت کرده و هدایت و سازماندهی کمک‌های مردمی را بر عهده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سپاه ناحیه مرکزی رشت فرایند اجرایی این مهم را بر عهده دارد گفت: انسجام و تبیین اجرایی در مسیر بازسازی و خدمت رسانی به مردم آسیب‌دیده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی،خیرین، اصناف و مجموعه‌های مختلف، بار دیگر پیشتازی مردم رشت در عرصه خدمت‌رسانی و همدلی را میسر خواهد کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر نقش رسانه در تبیین و انسجام بخشی در عرصه سازندگی و خدمت‌رسانی گفت: در کنار اقدامات عملی، روایت همدلی، همیاری و امیدآفرین مردم در قالب «جهاد امید افرین» بیانگر مقاومت، ایستادگی و گام‌های استوار در عرصه سازندگی و جهاد مردمی خواهد بود.

به گزارش مهر در این نشست، احکام اعضای ستاد پشتیبانی از جنگ شهرستان رشت به آنان اعطا شد و طی آن، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز به عنوان معاون اجرایی این ستاد حکم خود رادریافت کرد.