فرماندار رشت: بازسازی مناطق آسیب دیده نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی از جنگ شهرستان رشت با اشاره به ضرورت همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال خانواده های آسیب دیده از حملات دشمن، اظهار کرد: اگر آموزه های انسانی و دینی خود را سرلوحه عمل قرار دهیم، بخش مهمی از مشکلات موجود با کمک و همیاری مردم قابل حل خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از خانواده های آسیب دیده علاوه بر از دست دادن خانه و کاشانه، داغدار عزیزان خود نیز شده اند، افزود: فرهنگ ایرانی و اسلامی ما اجازه نمی دهد نسبت به رنج هموطنان و همشهریان خود بی تفاوت باشیم و همه دستگاه ها و اقشار جامعه باید در کاهش آلام این خانواده ها نقش آفرینی کنند.

فرماندار رشت با اشاره به تداوم فشارها و دشمنیها علیه ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ملت ایران همواره در برابر ظلم و زیادهخواهی ایستادگی کرده و این مسیر با اتکا به ایمان مردم و رهبری دینی استمرار یافته است.

میرغضنفری همچنین از تلاش های مجموعه سپاه، بسیج و نیروهای مردمی در مدیریت بحرانها و حوادث مختلف قدردانی کرد و گفت: در همه حوادث از جمله سیل، زلزله و سایر بحرانها، نیروهای بسیجی و جهادی در صف نخست خدمت رسانی حضور داشته اند و امروز نیز در عرصه بازسازی مناطق آسیبدیده نقش آفرین هستند.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع لازم برای بازسازی واحدهای آسیب دیده، پیشنهاد کرد کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان رشت به صورت داوطلبانه معادل یک روز از حقوق خود را به این امر اختصاص دهند و افزود: این اقدام میتواند به عنوان یک حرکت مردمی و خداپسندانه آغاز شود و سایر اقشار نیز متناسب با توان خود در این مسیر مشارکت کنند.

فرماندار رشت خاطرنشان کرد: برخی افراد و اصناف نیز می توانند به جای کمک نقدی، مصالح ساختمانی، تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز بازسازی را تأمین کنند و فرمانداری با ایجاد سازوکار مشخص، روند دریافت و ثبت این کمک ها را ساماندهی خواهد کرد.

وی با اشاره به حجم گسترده خسارات وارده گفت: بازسازی دهها هزار واحد مسکونی آسیب دیده، مأموریتی بزرگ و در ابعاد یک شهر جدید است و تحقق آن بدون مشارکت عمومی و همراهی نهادهای مختلف امکانپذیر نخواهد بود.

میرغضنفری بر لزوم بهره گیری از ظرفیت شرکتها، واحدهای تولیدی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، نظام مهندسی، کانونهای تخصصی، پزشکان، وکلا، بخشداریها و دهیاریها تأکید کرد و گفت: همه این مجموعه ها می توانند در قالب مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای خیرخواهانه در روند بازسازی سهیم باشند.

وی با اشاره به روحیه نوعدوستی مردم ایران افزود: تجربه حوادث مختلف نشان داده است که اقشار مختلف جامعه به ویژه مردم متدین و اقشار کمنیاز همواره در کمک رسانی و حمایت از نیازمندان پیشگام بوده اند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید در این مقطع نیز مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار رشت در پایان با قدردانی از اعضای ستاد پشتیبانی از جنگ شهرستان رشت، ابراز امیدواری کرد با هم افزایی دستگاه های اجرایی، نهادهای مردمی و خیران، روند حمایت از آسیب دیدگان و بازسازی مناطق خسارت دیده با سرعت و کیفیت مطلوب دنبال شود.