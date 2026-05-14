محمدپور اسماعیلی فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز به کار ستاد پشتیبانی جنگ در گیلان خبر داد و اظهار کرد: این ستاد به منظور پشتیبانی و حمایت از آسیبدیدگان در جنگ رمضان تشکیل شده است.
وی افزود: هدف، انسجام و همدلی ملی در سطحی مشابه دوران دفاع مقدس است تا فرآیند رفع آسیبها و پشتیبانی از آسیبدیدگان در جنگ و حمایت از رزمندگان بدون هیچگونه تأخیر انجام شود.
سخنگوی ستاد پشتیبانی جنگ در گیلان با اشاره به اقدام خبیثانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و خسارات وارده به مناطق مختلف کشور و حتی استان گیلان گفت: ملت ایران و گیلانیان شریف در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن، بیش از گذشته با انسجام در میز خدمترسانی، جلوههای ایثار و همدلی را به نمایش خواهند گذاشت.
پوراسماعیلی فومنی با تأکید بر ظرفیتهای مردمی تصریح کرد: بر این باوریم که با تکیه بر نیروهای مردمی میتوانیم سریعتر و مؤثرتر به نیازهای مردم پاسخ داده و مشکلات را رفع کنیم.
وی ترکیب اعضای این ستاد را اعلام کرد و گفت: این ستاد با ریاست آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولیفقیه در استان، هادی حقشناس، استاندار گیلان به عنوان نائبرئیس ستاد، سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان به عنوان معاون اجرایی و احمد ابراهیمی به عنوان دبیر ستاد فعالیت خود را آغاز کرده است.
سخنگوی ستاد پشتیبانی جنگ در گیلان با بیان اینکه این ستاد مردمی و داوطلبانه در حال خدمت است، خاطرنشان کرد: تمام اعضای ستاد، خارج از چارچوب نیروهای شاغل در ادارات و نهادهای دولتی و به صورت داوطلبانه در حال خدمت هستند.
پوراسماعیلی فومنی با اشاره به اینکه ساختار این ستاد در شهرستانها نیز با همان رویکرد مردمی و با ریاست ائمه جمعه و فرمانداری به عنوان جانشین ستاد و فرماندهی سپاه شهرستان شکل گرفته است، ادامه داد: هیچگونه گره اداری در مسیر خدمترسانی وجود ندارد و مردم در تمام مراحل، نقش اصلی را ایفا میکنند.
۹ کمیته تخصصی برای خدمترسانی بیواسطه
سخنگوی ستاد پشتیبانی جنگ در گیلان در خصوص جزئیات فعالیتهای ستاد بیان کرد: این ستاد در ۹ کمیته تخصصی شامل «زنان و خانواده»، «فرهنگی و رسانه»، «مواکب»، «مشارکتهای مردمی»، «مالی»، «اداری و اقشار»، «بازسازی مساجد»، «نهادها و گروههای مردمی» و «نظارت و ارزیابی احکام» فعالیت میکند تا تمامی ابعاد نیازهای مردم اعم از آسیبدیدگان و رزمندگان پوشش داده شود.
وی جمعآوری کمکهای مردمی را در راستای اجرای پویش «مرد میدان» برای پشتیبانی در ۴ قالب «کمک به بازسازی مناطق آسیبدیده در جنگ تحمیلی»، «بازسازی منازل مسکونی افراد نیازمند»، «پشتیبانی از رزمندگان عرصه میدان» و «کمک به اقشار نیازمند آسیبدیده» بیان کرد.
پوراسماعیلی تصریح کرد: این ستاد با تمرکز بر انسجام و همدلی، در صدد است تا گامی مؤثر در جهت تقویت روحیه مردمی و پاسخگویی سریع به نیازهای فوری بردارد و نشان دهد که در سایه همدلی ملی، هیچ مشکلی حلنشدنی نیست.
وی در خصوص چگونگی کمکهای مردمی به این ستاد گفت: افراد میتوانند کمکهای خود را با مراجعه به دفاتر ائمه جماعت سراسر استان، حوزههای بسیج، پایگاههای مقاومت برادران و خواهران، غرفههای مستقر در ستاد مردمی پشتیبانی جنگ استان گیلان در تجمعات شبانه و همچنین به شماره شبا یا کارت زیر، به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت کنند.
نظر شما