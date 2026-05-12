به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در نشست مشترک با عیسی خرسان، رئیس عتبه مقدس علوی که در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه مترو تختی برگزار شد با قدردانی از حسن‌نظر عتبه مقدس علوی نسبت به شهرداری تهران، همبستگی دو ملت را یادآور شد.

وی با اشاره به حملات اخیر به پایتخت تصریح کرد: اخوت و پیوستگی حقیقی، در دل سختی‌ها نمایان می‌شود. تهران بیش از ۷۰ روز در نبرد با دشمنان است در این مدت با وجود بمباران‌های متعدد در شهر تهران کار خدمت‌رسانی به شهروندان و عمران و سازندگی شهر تعطیل نشد به نحوی که با وجود شرایط جنگی امروز شاهد افتتاح ایستگاه مترو تختی در خط ۷ هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متقابل برای گسترش همکاری‌ها افزود: ما قابلیت‌ها و توانمندی‌های ارزنده‌ای داریم که می‌توانیم بر اساس آن‌ها، همکاری‌های دوجانبه‌ای را با عتبه مقدس علوی تعریف و عملیاتی کنیم.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عمق ارتباط میان دو ملت تأکید کرد: این لطف خداوند است که ما زیر یک پرچم الهی حرکت می‌کنیم. اگر از هر ایرانی بپرسید وطن دومتان کجاست، بی‌تردید پاسخ می‌دهد عراق؛ و متقابلاً ملت عراق نیز ایران را وطن دوم خود می‌داند.

شهردار تهران در تحلیل میدان نبرد با استکبار جهانی تصریح کرد: ایران در ۴۷ سال گذشته در تمامی زمینه‌ها با آمریکا درگیر بوده‌است و تنها در کمتر از یک سال اخیر نیز دو بار وارد جنگ مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی شده‌ایم. در این دو نبرد نتیجه میدانی نشان می‌دهد که این آمریکاست که آسیب‌های جدی‌تری را متحمل شده؛ آسیب‌هایی که هرگز تصور آن را نمی‌کرد.

دشمن آمریکایی- صهیونی ما در صحنه نبرد شکست خورده است

وی با تأکید بر اینکه دشمن در صحنه نبرد شکست خورده و به هیچ‌یک از اهداف راهبردی خود نرسیده است، خاطرنشان کرد: به زودی و با تحقق وعده الهی پیروزی نهایی برای اسلام و ایران برابر دشمنان حاصل خواهد شد و پس از آن منطقه روی آرامش و ثبات را به خود خواهد دید. این چشم‌انداز برای ملت‌های محور مقاومت رقم خواهد خورد.

چهره جدید غرب آسیا به‌زودی نمایان می‌شود

زاکانی در پایان، آینده نظم منطقه را چنین ترسیم کرد: اسرائیل بدون پشتیبانی آمریکا قادر به ادامه حیات نیست. با شکست قطعی آمریکا، رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد و غرب آسیا صورت کاملاً جدیدی به خود خواهد گرفت. ضروری است در این آینده نزدیک، ارتباطات و مناسبات نوینی میان ملت‌ها و دولت‌ها شکل بگیرد تا مسیر پیشرفت و آبادانی هموار گردد.